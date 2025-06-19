Medio millón de la Junta para obras en la residencia de Ponferrada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó este jueves la licitación de las obras de la Residencia de Personas Mayores de Ponferrada por un importe de 541.781 euros, una obra que deberá ejecutarse a lo largo de este año 2025.

La propuesta de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, informa la administración autonómica en una nota, implica la reparación de las cubiertas y la sustitución de las escaleras de emergencia exteriores. El contrato de licitación de la obra establece que los trabajos consistirán en reparar las cubiertas de la tercera planta para, de este modo, evitar las filtraciones de agua.

En lo que respecta a las escaleras de incendios, el proyecto contempla sustituir dos de ellas de acuerdo con la normativa de evacuación.