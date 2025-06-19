El Ponfeblino recibirá seis vagones del tren ‘Limón Exprés’

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Seis vagones del histórico tren ‘Limón Expréss’ ya forman parte del tren turístico Ponfeblino, después de que el Consejo de Administración de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), haya aprobado la cesión del materiral al Consorcio comarcal que gestiona la línea que todavía existe entre Cubillos y Villablino, a la espera de su recuperación.Así lo ha avanzado el portavoz comarcal del PP, José Manuel Pereira, que mostró su satisfacción en una nota.« Esta incorporación de patrimonio ferroviario al proyecto del tren turístico es una excelente noticia que da un impulso real al Ponfeblino, calificándolo como un avance clave para convertir la vía en un recurso cultural, turístico y económico para la comarca», declaró. Pereira mostró su agradecimiento a la Consejería de Movilidad de la Junta de Castilla y León, cuya gestión «ha sido determinante» para lograr esta cesión: «El apoyo constante de la Junta está siendo decisivo para que el proyecto del Ponfeblino pase de las palabras a los hechos», subrayó.

La cesión se suma a otros avances importantes como la redacción técnica del trazado con financiación autonómica. Para el PP del Consejo Comarcal, todos estos pasos reafirman que el Ponfeblino es viable, tiene respaldo institucional y puede convertirse en un auténtico motor de desarrollo para el Bierzo y Laciana. «El compromiso del Partido Popular con el Ponfeblino es firme y permanente. Seguiremos trabajando desde todas las instituciones », concluyó Pereira.