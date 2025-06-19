Carucedo abre el día 28 la primera de las ferias del Consejo

Publicado por ICAL Ponferrada Creado: Actualizado:

Carucedo, Castropodame y Valle de Ancares acogerán este verano las tres ferias 'Apostando por el Bierzo. Naturalmente' del Consejo del Bierzo para promocionar los productos agroalimentarios de la comarca y fomentar el consumo de cercanía. Se trata de una iniciativa del Banco de Tierras que comenzó en 2016 y que ya ha celebrado 23 citas en otros tantos ayuntamientos. Y la idea es llegar a los 38 municipios, destacó el presidente comarcal, Olegario Ramón. Cada feria contará con una veintena de puestos agroalimentarios, con productos de la huerta, mieles, vinos, tónicas, cervezas artesanas, quesos o setas, entre otros. Se completan con una zona infantil, actuación musical y juegos tradicionales La primera feria será el 28 de junio en el entorno de la Domus de Carucedo.