Morala: «Hay obras en todos los barrios y con las vibraciones salen las ratas»

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, tiró este jueves de ironía cuando los periodistas le han preguntado por las críticas de la Federación de Asociaciones de Vecinos, que ha denunciado el peligro de infecciones por la aparición de cucarachas y ratas en los solares sin limpiar del extrarradio. Morala respondió que las obras que se están desarrollando «en todos los barrios», con sus «vibraciones», hacen que las ratas y las cucarachas salgan de sus refugios. «Cuando se mueve el suelo, salen», afirmó en un tono irónico y antes de cuestionar la verdadera representatividad de la federación vecinal y de su presidenta, Pilar Martín Coruña.

La Federación de Asociaciones de Vecinos de la ciudad había alertado sobre la situación de abandono en varios barrios del municipio, con quejas relacionadas con la falta de desbroces, problemas de higiene y la aparición de roedores y cucarachas.

En cualquier caso, Morala aprovechó la presentación de la Gala del Comercio en pleno centro para recordar que el Ayuntamiento mantiene activas campañas de desratización en distintas zonas del municipio.

El regidor también cuestionó la motivación de las críticas, al señalar que durante el anterior mandato municipal, con gobierno socialista, no se recibieron denuncias similares. «No sé si es algo personal o qué agrupaciones están realmente implicadas», señaló, en alusión a un posible componente político detrás de las acusaciones. Y en una nueva alusión velada sobre la utilidad de la federación vecinal, aseguró que el PP no usa a asociaciones como estilete político

Respecto a las reuniones periódicas comprometidas con la federación por parte de los ediles populares Lidia Coca y Luis Antonio Moreno que habían protagonizado un primer encuentro con los vecinos, el alcalde afirmó que no pueden reunirse «todos los días» con las asociaciones, aunque garantizó que el equipo de Gobierno municipal ha recogido las demandas vecinales. «Ya les hemos escuchado y haremos lo que podamos para resolver sus necesidades», concluyó el alcalde.