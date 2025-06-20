Medio Rural repara pavimentos en Salas de los Barrios y Espinoso de Compludo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Concejalía de Medio Rural de Ponferrada ha anunciado una serie de trabajos de reparación del empedrado de la plaza de Salas de los Barrios y en la calle Nuestra Señora, de esta misma localidad, según anunció el edil Iván Alonso en una nota de prensa. «Estas vías presentan un problema que conocemos muy bien y que tiene una difícil solución, habida cuenta del tipo de material de piedra que hay y el paso de vehículos. Se va a proceder a una reparación de urgencia, tanto en la calle principal (calle Nuestra Señora, junto a la Capilla de la Visitación) como en la plaza de Salas de los Barrios», aseguró. Una reparación similar beneficiará próximamente a la localidad de Espinoso de Compludo, después de las obras ya ejecutadas en Valdecañada.

«El empedrado está completamente roto, prácticamente desintegrado en varios tramos, por lo que se procederá a un hormigonado temporal, mientras los técnicos elaboran un proyecto en el que se incorporará un adoquín tipo patrimonio en estas ubicaciones de Salas de los Barrios. Exactamente igual que se realizó en la plaza junto al centro cívico, la plaza de San Juan, y que ha dado un resultado muy satisfactorio y que creemos que puede dar un resultado también óptimo en los próximos años», explicó Alonso.

Empresa en Camponaraya

Iván Alonso, como portavoz de Coalición por el Bierzo en el Consejo Comarcal, participó este viernes en la inauguración de una nueva empresa en Camponaraya junto miembros de la agrupación local de Coalición por el Bierzo; el Parque de aventuras Lokonatura, que supone la creación de 14 puestos de trabajo «y un impulso al tejido comercial», explicó CB en una nota.

«Nuestra felicitación pública a su responsable, Daniel Velasco, y nuestros deseos de que este proyecto sea un éxito. Debemos alabar la inversión, la apuesta por El Bierzo (sic) que supone un muestra de emprendimiento y un ejemplo que deseamos sigan otras empresas», expresó la agrupación bercianista en uan nota de prensa

En la inauguración también estuvo el secretario de organización de los bercianistas, el también concejal del Ayuntamiento de Ponferrada David Pacios, informó la agrupación.