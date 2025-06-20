Premio Lambrión Chupacandiles para la diseñadora Silvia Fernández

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El colectivo ‘Plumillas bercianos en Madrid’, formado por periodistas y comunicadores bercianos residentes en la capital, entregó anoche el premio «Lambrión Chupacandiles» a la diseñadora Silvia Fernández. Durante el acto, celebrado en la sede de la agemcoa Prodigioso Volcán, se hizo entrega a la empresaria del galardón con el que los comunicadores distinguen a personalidades relevantes del Bierzo que llevan a la comarca por bandera y que contribuyen a su promoción. «El atelier de vestidos de novia y de fiesta de Silvia Fernández recibió el aplauso unánime de la prensa nacional» cuando la diseñadora fue la elegida para crear el vestido que lució Lalachus en las pasadas campanadas de TVE, recuerdan.