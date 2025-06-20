Morala respalda a la plantilla de Teleperformance ante el ajuste

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, aseguró hoy su apoyo y el del Ayuntamiento a los trabajadores de la empresa Teleperformance ante la «guerra judicial que puedan darle a la empresa» por el Ere anunciado por la compañía. Y es que, según apuntó Morala a la agencia Ical, los trabajadores de Teleperformance «están convencidos de que el Ere no se ha desarrollado por los cauces formales y legales». El alcalde aseguró «el respaldo del Ayuntamiento» a los trabajadores de esta compañía, que «no quiere escuchar ni dialogar, sino imponer», algo que calificó como «mal camino» y por lo que volvió a señalar que el Ayuntamiento está «del lado de los trabajadores y sus familias». Además, Morala reivindicó el papel del Ayuntamiento para revertir la situación haciendo «un trabajo callado, no de pancarta y eslogan».

El sindicato CGT, por otra parte, calificó de «surrealista» la última reunión mantenida con la empresa para negociar el Ere. La firma «sigue sin presentar la documentación» que justifique el ajuste y «haciendo alarde de su altanería indican que ya han aportado más que suficiente». La CGT entiende que la empresa «se ha montado un escenario para hacer despidos a la carta».