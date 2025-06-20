Diario de León

Morala respalda a la plantilla de Teleperformance ante el ajuste

El alcalde asegura que "la compañía no quiere escuchar ni dialogar, sino imponer"

Protestas de Teleperformance

Protestas de TeleperformanceL.DE LA MATA

Publicado por
Redacción
Ponferrada

Creado:

Actualizado:

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, aseguró hoy su apoyo y el del Ayuntamiento a los trabajadores de la empresa Teleperformance ante la «guerra judicial que puedan darle a la empresa» por el Ere anunciado por la compañía. Y es que, según apuntó Morala a la agencia Ical, los trabajadores de Teleperformance «están convencidos de que el Ere no se ha desarrollado por los cauces formales y legales». El alcalde aseguró «el respaldo del Ayuntamiento» a los trabajadores de esta compañía, que «no quiere escuchar ni dialogar, sino imponer», algo que calificó como «mal camino» y por lo que volvió a señalar que el Ayuntamiento está «del lado de los trabajadores y sus familias». Además, Morala reivindicó el papel del Ayuntamiento para revertir la situación haciendo «un trabajo callado, no de pancarta y eslogan».

El sindicato CGT, por otra parte, calificó de «surrealista» la última reunión mantenida con la empresa para negociar el Ere. La firma «sigue sin presentar la documentación» que justifique el ajuste y «haciendo alarde de su altanería indican que ya han aportado más que suficiente». La CGT entiende que la empresa «se ha montado un escenario para hacer despidos a la carta».

tracking