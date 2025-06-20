La Universidad de León se plantea un Máster para Podología en Ponferrada

La Universidad de León estudiará la implantación de un Máster para la titulación de Podología en Ponferrada. Así lo adelantó este viernes el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Daniel Fernández, que acompañó a la rectora, Nuria González, y a la vicerrectora, Pilar Marqués, en el acto de graduación de los 40 estudiantes de la tercera promoción de la carrera en el campus berciano. En los tres años que lleva funcionando la clínica universitaria adscrita a la titulación de Podología, los estudiantes ya han atendido a más de 3.300 usuarios. La rectora ratificó el compromiso de la ULE con el campus berciano, afirmó y su papel como «referente en la formación superior de Ciencias de la Salud».