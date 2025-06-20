Carracedelo pide fondos a la Junta y la Diputación para ampliar el Munic

La gala de entrega del Premio C Cultura de Carracedelo al pintor afincado en el Bierzo Luis Gómez Domingo y la presentación oficial a las autoridades de la última exposición del museo Munic, dedicada al universo de Tim Burton, sirvió para que el alcalde del municipio, Raúl Valcarce, pidiera públicamente fondos a la Junta de Castilla y León, representada por el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y a la Diputación de León, en la persona de su presidente, Gerardo Álvarez Courel. Valcarce explicó que el éxito del museo, con más de 32.000 visitantes en las exposiciones temáticas anteriores, les obligan a ampliarlo con una nueva sala de doscientos metros cuadrados que contará con almacén y el Ayuntamiento de Carracedelo necesitará el apoyo de otras administraciones para sacar adelante el proyecto. Courel recogió el guante, y tras elogiar, como Valcarce, el trabajo de la directora del Museo, Silvia Blanco, y el del pintor, aseguró que la Diputación, a través del Instituto Leonés de Cultura, estudiará la forma de ayudar a Carracedelo. «Veremos las pretensiones del Ayuntamiento y veremos hasta donde podemos llegar».

Suárez-Quiñones —que no dejó de pedir «precaución» ante el riesgo de incendios debido a las altas temperaturas y recordó que el Bierzo ha pasado de tener «cifras horribles» a contener el fuego en las últimas campañas— también elogió a Silvia Blanco y a Valcarce, se mostró casi como un fan del universo de Tim Burton, y alabó igualmente a Gómez Domingo, que trabaja ahora en un gran cuadro sobre el Bierzo.

El consejero de Medio Ambiente pidió «precaución» ante el elevado riesgo de incendios forestales