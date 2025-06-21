El PSOE de Ponferrada renueva la confianza en Olegario Ramón

Publicado por Elena Fernández Gordón Ponferrada Creado: Actualizado:

Olegario Ramón afronta desde este sábado su tercer mandato al frente del PSOE de Ponferrada con una ejecutiva muy renovada, en la que cambian diez de sus 17 integrantes y con la que, remarcó, piensa ser «muy exigente a nivel del partido, tanto provincial como autonómico con el peso institucional que tiene que tener la Agrupación dentro de la provincia y de la Comunidad». «Vamos a trabajar intensamente por hacer la vida mejor a los ciudadanos y ciudadanas de Ponferrada, con absoluta transparencia y honradez, sin el más mínimo atisbo de comportamiento inadecuado por nadie», remarcó tras ser reelegido y recibir el apoyo casi unánime de sus compañeros y también el voto favorable a la gestión de la ejecutiva saliente, con un único voto en contra y una abstención. Ramón mostró su agradecimiento y manifestó que en la nueva etapa se va a «insistir muy especialmente en ese planteamiento feminista transversal de todas las políticas del PSOE».

La nueva ejecutiva, ocho hombres y nueve mujeres, cuenta con Mabel Fernández como vicesecretaria general, con Judith Lama, como secretaria de Organización, y el cargo honorífico de presidente es para Antonio Vega. Sus objetivos principales pasan por recuperar la Alcaldía de Ponferrada, «tras ese extraño pacto de resultado terrible» que le impidió mantener el gobierno municipal y que espera ostentar para cumplir su objetivo inicial de gobernar durante dos mandatos. La Asamblea del PSOE de Ponferrada también trabajará para «ayudar a los compañeros en la autonomía a recuperar de una vez por todas el Gobierno de esta Comunidad tan castigada por gobiernos de derechas y a las nacionales».