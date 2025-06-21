Coque Malla pone en marcha Musicamino

La voz inconfundible de Conque Malla, la boca pegada al micrófono, los dedos en las cuerdas de la guitarra, se oyó en la noche del viernes a este sábado en la campa del escenario Valarce de Villafranca del Bierzo que este fin de semana acoge los conciertos del festival Musicamino, una mezcla de cultura, música y enología al abrigo del Camino de Santiago que cuenta con su propio recinto ferial, el Musicavino, en el Parque de La Alameda.

La voz del que fue cantante de Los Ronaldos, que hace tiempo que vuela solo, se escuchó sobre el escenario como si los éxitos no caducaran y el rock siempre fuera joven. Por el mismo escenario desfilaron otros grupos, otras voces; las de Sioé y Puño Dragon, las de Sexy Zebras, Galician Army y la Duendeneta, en la primera de las noches del festival con el que arranca el verano, tras una jornada de fuerte calor.

«El festival es mucho más grande y no va a defraudar», decía horas antes de los primeros conciertos el alcalde de Villafranca, Anderson Batista, que no había nacido cuando Coque Malla formó Los Ronaldos, el grupo que le hizo popular y que se deshizó en 1998. Desde entonces, Coque ha construido una carrera en solitario con una quincena de álbumes y una actitud sobre el escenario de la que volvió a dejar constancia anoche en Villafranca. Y encantado con el festival, Batista aseguró, informó Musicamino en una nota, que el Ayuntamiento «ha tirado la casa por la ventana» para acompañarle en su desarrollo. Porque «Musicamino crece y promete», concluyó. Luego «un pequeño contratiempo técnico», según la organización, retrasó la apertura del área de conciertos y del recinto ferial. «Desde la organización lamentamos sinceramente las molestias causadas y agradecemos al público su paciencia y entusiasmo. Para la jornada de hoy (por el sábado) se han reforzado los autobuses y la venta de tokens a fin de agilizar estos dos servicios saturados ayer por la gran asistencia de público a los conciertos», explicó el festival en una nota.

Un momento del concierto de Siloé.MUSICAMINO

Recinto ferial Musicavino.MUSICAMINO

Este sábado, volvían a última hora las catas musicales con acceso gratuito y la participación del mítico Pancho Varona, durante años músico de los conciertos de Joaquín Sabina, y los enólogos Alejandro Luna y Santiago Ysart. En la noche del sábado estaban previstas las actuaciones de The Rapants, Lori Meyers, Ultraligera, Fillas de Cassandra, Serial Killerz y de nuevo La Duendeneta.

El domingo estará reservado para el Día Familiar, con acceso gratuito al espacio Musicaniños desde las 12.00 horas y una nueva sesión musical con Sr Rock & Roll a partir de las 13.00 horas. A esa misma hora, Nath Teatro amenizará la jornada en el Jardín de la Alameda con teatro y magia de calle. Y por la tarde, los más pequeños podrán disfrutar de animación, pintacaras y juegos a partir de las 17.00 horas y a las 19.00 horas habrá un pasacalles. La jornada concluirá con teatro de calle con Fabularia a partir de las 20.00 horas y la última sesión de las catas musicales con Litus y los enólogos Adelino Pérez, Mónica González Diñeiro y Olga Verde.