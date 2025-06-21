Malestar por el retraso en ampliar el colegio de Cubillos
Los padres del colegio (CRA) de Cubillos del Sil han expresado su «enfado inmenso» porque desde que el 14 de mayo se reunieran junto a la dirección del centro y el Ayuntamiento con el director provincial de Educación, Alberto Natal, para solventar las diferencias técnicas para la ampliación del edificio, no saben nada. «Estamos a final de curso y seguimos en la misma situación, nuestros hijos seguirán realizando cursos escolares en rincones, pasillos habilitados, comiendo en dos turnos y seguiremos sin poder matricular a los más pequeños de 0 a 2 años», se quejaron.
En el Ayuntamiento, afirman, tampoco saben nada. "Exigimos una respuesta, nuestros hijos no son 'sardinas en lata', necesitan su espacio, necesitan sus aulas, su laboratorio, su comedor...", insistieron.