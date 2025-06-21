Malestar por el retraso en ampliar el colegio de Cubillos

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Los padres del colegio (CRA) de Cubillos del Sil han expresado su «enfado inmenso» porque desde que el 14 de mayo se reunieran junto a la dirección del centro y el Ayuntamiento con el director provincial de Educación, Alberto Natal, para solventar las diferencias técnicas para la ampliación del edificio, no saben nada. «Estamos a final de curso y seguimos en la misma situación, nuestros hijos seguirán realizando cursos escolares en rincones, pasillos habilitados, comiendo en dos turnos y seguiremos sin poder matricular a los más pequeños de 0 a 2 años», se quejaron.

En el Ayuntamiento, afirman, tampoco saben nada. "Exigimos una respuesta, nuestros hijos no son 'sardinas en lata', necesitan su espacio, necesitan sus aulas, su laboratorio, su comedor...", insistieron.