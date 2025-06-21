El Satse exige más personal en la residencia de Flores del Sil

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Sindicato de Enfermería, Satse denunció que falta de contratación de enfermeras en la Residencia de Mayores de Ponferrada «está poniendo en peligro las vacaciones del personal». El sindicato advirtió de que las enfermeras, «a día de hoy no tienen confirmadas sus vacaciones porque falta por cubrir un contrato de verano de dos meses y una incapacidad temporal de otra compañera».

Satse explicó que la bolsa de empleo «está agotada» y que el Ecyl no encuentran candidatas que quieran aceptar estos contratos. «Hay que tener en cuenta que la plantilla de enfermeras ya está trabajando con menos personal de lo habitual al haber una incapacidad temporal. Además, el Sindicato remarca que es preciso incrementar la plantilla de Enfermería en al menos una plaza», puntualizaron. Actualmente, hay 11 enfermeras y dos coordinadoras para más de 200 plazas y una Unidad de Convalecencia Sociosanitaria que recibe ocho pacientes de Sacyl, explica el sindicato, que insiste en que la dotación «es claramente insuficiente".