Fabero se vuelca con Medina Azahara

La gira de despedida de la banda de rock andaluza Medina Azahara dejó este sábado una estampa impresionante en la explanada del Pozo Julia de Fabero, con una verdadera multitud coreando sus canciones en las fiestas del Corpus Christi. La banda ha emprendido su última después de 46 años y más de una veintena de álbumes, y este año ha recibido además la Medalla de Andalucía. Medina Azahara, con éxitos como Necesito respirar y La esquina del viento, puso en pie a Fabero en la noche grande de sus fiestas.