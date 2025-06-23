Reactivan la donación de dos mil obras del pintor Amable Arias a Bembibre

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La donación de dos mil obras del pintor Amable Arias a Bembibre por fin está en marcha. Así lo ha comunicado la que fuera pareja durante 14 años del artista nacido en la localidad berciana que desarrolló su trayectoria en San Sebastián junto al grupo Gaur, Maru Rizo, después de recibir una comunicación de la alcaldesa de Bembibre, Silvia Cao, el pasado 19 de junio y días después de que un grupo ciudadando de la capital del Bierzo alto constituyera una plataforma, ‘Bembibre es Amable’ para reclamar que se agilizaran los trámites desde el Consistorio y evitar que la localidad se quedara sin la donación.

Rizo, que tras la muerte prematura de Amable Arias en 1984 ha consagrado su vida a poner en valor la obra del artista informa de que tanto la alcaldesa, como el concejal de Bembibre y a la vez presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, como la concejala de Cultura, Belén Martín, se han reunido en la última semana con la persona en la que ha confiado la gestiones, Jesús Palmero. Maru Rizo asegura que la alcaldesa le ha comunicado que la reunión con Palmero fue «muy fructífera y que una vez dado este primer paso, quedan a la espera de recibir la documentación para que puedan hacer el pliego de la donación».

La albacea de la obra de Arias se declara «muy feliz, pues veo que, en un futuro próximo, la donación por mi parte de 2.000 obras de Amable será un hecho oficializado». El equipo de gobierno estaría pensando en aprovechar el espacio en la Casa de las Culturas para montar una exposición permanente con obra de Amable Arias y otra temporal que asociara el arte del pintor y poeta con otras expresiones artísticas, lo que descartaría la Casa Villarejo como sede. «Estoy convencida de que ha sido el movimiento ciudadano y su plataforma ‘Bembibre es Amable’ quienes han hecho recapacitar a las autoridades municipales y yo debo, personalmente, agradecer ese esfuerzo colectivo del Bierzo y de más allá, que parece conducirnos a ese ansiado final feliz», concluye Rizo. «La tarea continuará hasta que una alegre inauguración del Museo de Amable sea una realidad, una pronta realidad», recalca.

Todos caben en 'Bembibre es Amable'

«Una plataforma ciudadana horizontal, abierta y apartidista». Así se define en su manifiesto la plataforma ‘Bembibre es Amable’, nacida para denunciar «la indiferencia institucional del Ayuntamiento» ante el deseo de Amable Arias y de su compañera de su obra regrese «a su lugar de origen». Rizo hizo público este deseo hace dos años.