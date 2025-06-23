El bailarín berciano Jorge Lamelas se corona en Milán

Publicado por M. A. Cebrones Bembibre Creado: Actualizado:

Conocido en el mundo de la danza como Jorge Lamelas, el joven berciano, se ha coronado en Milán como el mejor bailarín semiprofesional del mundo después de ganar el prestigioso Premio Internacional de Danza Clásica María Antonieta Berlusconi. Lamelas ya había dado clara muestra de su potencial artístico al conseguir el papel protagonista en el musical Billy Elliot — un personaje con el que le unen dos singularidades; su pasión por la danza y pertenecer a una familia minera, dado que Jorge Lamelas es nieto del conocido empresario minero Manuel Lamelas Viloria— y posteriormente se le solicitó una actuación especial ante el Papa Francisco de la que se hicieron eco medios de todo el mundo..

El paso del tiempo ha afianzado y reforzado la pasión de Lamelas por la danza y en su afán de ir perfeccionando su trabajo acaba de graduarse en el ABT –American Ballet Theatre– de Nueva York. Convocada una nueva edición de los premios Maria Antonieta Berlusconi, Lameas se presentó a las pruebas en Nueva York y tras ganar la competición pasó a la final en representación de Estados Unidos.

Jorge Lamelas, sobre el escenario de Milán.CRISTINO CASTALDI

La final se celebró días atrás en Milán con una treintena de finalistas procedentes de todo el mundo, once de ellos en la categoría Senior a la que pertenece Lamelas, y en la que había representantes de Corea, Brasil, Italia y Estados Unidos entre otros. Y en esa final también resultó ganador Jorge Lamelas lo que lo coloca como el mejor bailarín semiprofesional, un gran punto en su currículo. A partir de ahora tiene ya concertadas diversas audiciones en Milán, París y Nueva York de las que dependerá su futuro profesional más inmediato y en breve se podrá contar con él una compañía como el Houston Ballet o la Opera de París, algo de lo que va informado en su cuenta de Instagram; @jorge.lamelas

