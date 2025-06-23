Los bomberos rescatan a un herido grave atrapado en su coche tras un choque en la carretera de Puente

Una dotación Parque de Bomberos de Ponferrada rescató este lunes a un hombre de avanzada edad que había quedado atrapado en el interior de un Citröen C-15 involucrado en un choque con un Fiat Panda, a las 15.30 horas en el kilómetro 29 de la carretera de Puente Domingo Flórez.

Debido a un choque fronto-lateral de su vehículo con el Fiat, el varón quedó atrapado y tuvo que ser rescatado por la parte trasera de automóvil y trasladado en helicóptero al Hospital de León. El conductor, en estado grave, "presenta lesiones de importancia en su pierna izquierda y sufre un fuerte golpe torácico, por lo que debe ser sometido a pruebas que permitan una completa valoración", informa el Ayuntamiento de Ponferrada.

En el otro vehículo implicado, un Fiat Panda, viajaba una mujer que fue trasladada en ambulancia al Hospital El Bierzo, con aparentes lesiones leves.