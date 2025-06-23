CC OO abre un refugio contra el calor en su sede de Ponferrada

Publicado por ICAL Ponferrada Creado: Actualizado:

Comisiones Obreras del Bierzo ha decidido habilitar su sede en Ponferrada como espacio de descanso para todas aquellas personas que desempeñan su trabajo en la vía pública y necesiten un respiro frente al calor. Esta medida forma parte de una campaña de sensibilización y prevención de riesgos laborales impulsada por el sindicato, que busca mitigar los efectos de las olas de calor sobre la salud de los trabajadores, especialmente en sectores como la limpieza, la construcción, el reparto o el mantenimiento urbano. El tercer piso de la sede de CCOO en la avenida Doctor Fleming, número 19, permanecerá abierto en su horario habitual y ofrecerá un espacio climatizado donde cualquier trabajador podrá detenerse unos minutos, hidratarse y protegerse del calor durante las horas de mayor riesgo.