Musicamino recibió a más de 10.000 espectadores en Villafranca del Bierzo

Más de 10.000 asistentes a los conciertos y más de 12.000 boletos para consumir copas de los diferentes vinos es el balance de la segunda edición del festival de música y enología Musicamino, celebrado en Villafranca del Bierzo el pasado fin de semana, y que trajo a la villa del Burbia a artistas y grupos como Coque Malla, Lori Meyers o Siloé.

La organización mostró este lunes su satisfacción por la respuesta del público, que «superó con creces todas las expectativas». «Su entusiasmo y su presencia masiva fueron, sin duda, la mejor recompensa al esfuerzo que hay detrás de Musicamino y que posiciona a este festival como un acontecimiento cultural ecléctico de primera magnitud, que funde actuaciones de rock, pop, folk, indie y música electrónica, siempre bajo los presupuestos conceptuales del vino y del Camino de Santiago», explicaron en una nota de prensa en la que los organizadores también agradecen el compromiso de los patrocinadores del Festival, de las bodegas, los enólogos participantes y de todo el mundo del vino. Especialmente de las catas musicales «fueron seguidas de forma multitudinaria». Y el mismo éxito registraron «las numerosas iniciativas y actividades programadas para el público más joven dentro del Musicaniños».

La gran afluencia, unida a algunos fallos eléctricos de última hora, provocaron «ciertos retrasos y colas en momentos puntuales», reconoció la organización que agradeció «la paciencia y comprensión de los asistentes». Musicamino se comprometió a trabajar para seguir mejorando la organización del festival «minimizando cualquier problema que pueda surgir», para seguir creciendo y consolidarse «como una experiencia única en esta tierra».