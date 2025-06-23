La nueva alcaldesa de Vega de Valcarce toma mañana posesión

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Vega de Valcarce celebrará mañana martes, a las 13.00 horas, el pleno de nombramiento de la nueva alcaldesa tras la renuncia el pasado 12 de junio de la socialista María Luisa González Santín. La socialista Alba Rodríguez, que hasta ahora era concejala de Cultura, Turismo y Fiestas, tomará el bastón de mando. González Santín presentó su renuncia a sus cargos como concejala y regidora «por motivos estrictamente personales» tras 26 años al frente del Ayuntamiento.

González también fue diputada en el Congreso entre enero de 2013, cuando sustituyó al leonés ya fallecido José Antonio Alonso, hasta 2015, cuando se convocaron los comicios generales.

En sus últimas palabras como alcaldesa trasladó su «agradecimiento» a todas a aquellas personas que le ayudaron cada día «a luchar por el municipio», al que se refirió como su «querida Vega de Valcarce».