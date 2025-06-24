Comos recibe un premio por sus políticas de bienestar social

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Votorantim Cimentos ha recibido el premio «Mi empresa es saludable» en la categoría de Bienestar Social por las iniciativas relacionadas con la responsabilidad social corporativa y su impacto positivo en el bienestar de su plantilla y del entorno.

Este galardón supone un impulso al Programa Construyendo Bienestar implantado en la compañía que cuenta con la planta de Cementos Cosmos en la localidad berciana de Toral de los Vados, incluye diversas acciones para lograr ser una empresa saludable con personas trabajadoras sanas y que se sustenta en cuatro pilares: bienestar social, bienestar emocional, entorno laboral saludable y bienestar físico.

El eje de bienestar social incluye las acciones de voluntariado social y medioambiental que tienen un impacto en el desarrollo personal, en las relaciones sociales y en la actividad física de las personas trabajadoras de la empresa.