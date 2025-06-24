«O aprobamos los presupuestos el 4 de julio, o no tienen ningún sentido"

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

«O los presupuestos se aprueban el 4 de julio, o no tienen sentido. Sino sería complicado llevarlos a efecto». Así lo manifestó el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, en el programa La Tertulia de La 8 Bierzo presentado por Manuel Domínguez y con la participación del periodista del Diario de León en el Bierzo, Carlos Fidalgo, y del director de La 8 Bierzo, Germán Gavela. El alcalde explicó que se llevarán las cuentas muncipales a un pleno extraordinario, el viernes 4 de julio, ya que antes, en el pleno ordinario de este mes de junio, no sería posible. «Me gustaría que fuesen unos presupuestos de diálogo, de consenso, con altura de miras, de poner los intereses de la ciudad por encima de las siglas partidistas, sacados por unanimidad», remarcó. Marco Morala fue el encargado de cerrar la temporada de La Tertulia de La 8 Bierzo.

Ciudad del dólar

c Realidades y literatura. «Es un eslogan de muchos años atrás que ha calado, es una realidad que no podemos obviar», precisó Morala sobre el pasado como «Ciudad del Dólar» de Ponferrada. «Escucho decir que existía, pero la Ponferrada de los 70 y los 80, era lo que era». El alcalde cree que la «Ciudad del Dólar» está «en la literatura y en el romanticismo» para conocer el pasado reciente. «Se sabe de dónde venimos, pero con los pies en el suelo», matizó.

Grado de medicina

c Campus de Ponferrada. «Espero que sí, es una demanda unánime del Ayuntamiento de Ponferrada y del Consejo Comarcal del Bierzo», puntualizó Morala sobre la implantación de parte de los estudios del Grado de Medicina en el campus de Ponferrada, junto al de Vegazana, en León. También precisó que «seguirá siendo reivindicativo». «Necesitamos ese Grado en el campus de Ponferrada, entiendo que es un campus especializado en el área de la salud, y qué mejor espacio que éste para implantarlo. Necesita el apoyo de un gran hospital detrás, solo con el del León, no llega. Son necesarios los dos centros hospitalarios», afirmó. Y recordó la postura del ex rector Juan Francisco García Marín, que sí apostaba por ello. «El rector Marín dijo que era posible, y este alcalde de Ponferrada hace caso a un rector experimentado, que tanto bueno y mucho ha hecho por la ULE y por el campus de Ponferrada», enfatizó.

dos años

c Balance del ecuador del mandato. La semana pasada se cumplieron los dos primeros años de Marco Morala al frente del consistorio. «Tenemos un programa que vamos cumpliendo no a la agilidad que quisiéramos», afirmó. En esta misma línea, aseguró que se está consiguiendo una Ponferrada que «se crea así misma y que apuesta por asentar población» y precisó que la ciudad ha crecido «un poco» después de una década de pérdida de población.

Futuro

c Nuevas obras. «Lo mejor está por llegar», afimó el alcalde popular sobre el futuro al frente del Ayuntamiento. Por ello, resaltó que quedan muchas mejoras para «que no haya ciudadanos de primera y de segunda» ya que gracias a los Fondos de Cooperación Local de la Junta hay actuaciones en diversas zonas. Destacó, asimismo, la mejora del asfaltado del Polígono Industrial de Santo Tomás o en materia deportiva, los campos de Flores del Sil, Cuatrovientos y Ramón Martínez.

ANILLO VERDE

c Proyecto. El popular insistió en que buscarán fondos para el proyecto del Anillo Verde, que sirve para renaturalizar la ciudad, incrementar la biodivesidad y mejora de la adaptación al cambio climático. «Es un proyecto muy bueno para Ponferrada», indicó y detalló que ya no es posible concurrir a los mismos fondos. «Están buscando intensamente obtener esa nueva financiación para dar continuidad a este proyecto porque con los medios municipales no se puede mantener», concluyó.

transporte

c Servicios municipales. Explicó también las modificaciones del servicio del transporte público, con frecuencias adaptadas a la realidad y que «ahora mismo tiene normalidad», precisó. También indicó que en el nuevo contrato (el actual está prorrogado) habrá que analizar lo que «mejor venga a Ponferrada».

Plan económico y Financiero

c Gastos. Morala explicó que el plan económico y financiero que atraviesa el Ayuntamiento para el 2025 y 2026 «se basa en reducir los gastos corrientes». Igualmente, puntualizó que «Bienestar Social no se toca, no vamos abandonar a las personas que más lo necesitan». «Hacer gestión que se note en la calle, sin subir la presión fiscal al bolsillo de los ponferradinos», añadió.

Transición Justa

c Centro de Innovación, Emprendimiento y Tecnología. Afirmó que el proyecto del Centro, con financiación europea a través del Gobierno, tiene que estar a 30 de junio de 2026. «Generará una economía de futuro para Ponferrada y el Bierzo alrededor de las nuevas tecnologías e innovación».