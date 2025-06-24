La socialista Alba Rodríguez toma el bastón de mando al frentede Vega de Valcarce

La nueva alcaldesa de Vega de Valcarce.l. de la mata

Publicado por M.C.Canedo Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Vega de Valcarce tiene ya nueva alcaldesa. La joven Alba Rodríguez asume las riendas de este municipio del Bierzo Oeste, sustituyendo a la histórica María Luisa González, que presentó su dimisión después de 26 años en el cargo.

Alba Rodríguez se ha convertido en alcaldesa con un reto claro: lograr que Vega de Valcarce «vuelva a sonreír». Por ello, quiere convertir a su municipio en un referente de la lucha contra la despoblación y del turismo ligado al Camino de Santiago. Así lo transmitía en su primer discurso tras prometer el cargo. Y para ello, no ha dudado en tender la mano a los concejales de la oposición. También a sus vecinos para los que, dijo, mantendrá siempre abierta la puerta de su despacho.

Durante su intervención, la socialista Alba Rodríguez, también tuvo emotivas palabras para su antecesora que no pudo acudir a la sesión plenaria.

La nueva alcaldesa de Vega de Valcarce suma catorce años como concejala del PSOE en ese municipio. Ha desempeñado las atribuciones de Cultura, Turismo y Fiestas.

Rodríguez recibe el bastón de mandoL. DE LA MATA

En el pleno celebrado ayer en la localidad berciana, estuvo acompañada por los alcaldes de municipios vecinos como Corullón, Luis Alberto Arias; Trabadelo, Ricardo Fernández o el de Piedrafita, José Luis Raposo, así como otros diputados provinciales. También estuvo presente el presidente del PSOE de León y alcalde de Camponaraya, Eduardo Morán.

Con los miembros de la corporación municipalL.DE LA MATA

Alba Rodríguez con alcaldes y diputados provincialesL. DE LA MATA