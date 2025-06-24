Ponferrada convertirá el Castillo en la atalaya del próximo eclipse de Sol

La sombra de la Luna volverá a tapar el Sol el verano que viene, y como ocurrió por última vez hace 114 años, cuando Cacabelos se convirtió en un lugar de privilegio para observar el fenómeno y un buen puñado de astrónomos se desplazaron al Bierzo para observarlo, esta vez será el Castillo de Ponferrada la atalaya desde la que los científicos y los curiosos podrán disfrutar de un eclipse total de Sol. Habrá que esperar, eso sí, al verano que viene, porque ocurriá el 12 de agosto de 2026, como antesala de la más habitual observación de las Perseidas, también llamadas Lágrimas de San Lorenzo, cuando se produce una vistosa lluvia de meteoros.

La Asociación Astronómica del Bierzo y el Ayuntamiento de Ponferrada ya se preparan para organizar lo que promete ser un acontecimiento; la última vez que se observó un eclipse de Sol en el Bierzo fue el 17 de abril de 1912, dos días después del hundimiento del Titanic. El momento en que la Luna ocultará por completo el astro solar comenzará a las 20 horas, 29 minutos y 22 segundos y durará apenas un minuto y medio. Aunque ya a las 20.28 el eclipse será visible y se mantendrá durante otros 56 minutos, según explicaron los miembros de la asociación en una comparecencia junto al alcalde de Ponferrada, Marco Morala.

El eclipse comenzará en el norte de Rusia y entrará en la Península Ibérica por Oviedo hasta Valencia y las Islas Baleares. Será visible en una franja de 300 kilómetros. Los organizadores situarán telescopios solares en el Castillo y repartirán gafas especiales. «No podemos desperdiciar esta oportunidad», dijo Morala.