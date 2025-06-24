Asfaltado de caminos rurales en la zona de Escaril en Ponferrada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El concejal de Medio Rural de Ponferrada, el bercianista Iván Alonso, anunció este martes el inicio de las obras de asfaltado de los caminos que vertebran las localidades de San Lorenzo, Villar de los Barrios y el barrio de Puente Boeza a través de la zona de Escaril. «Esto supone, además de la mejora integral del propio camino, un avance sustancial para todo este territorio, donde, además de población, existen numerosos recursos desde el punto de vista hortícola, vitivinícola y frutícola», explicó Alonso en una nota, con las máquinas ya trabajando en la zona.