Riesco defiende con éxito a la DO de Toro en un caso de patentes

El ex alcalde de Ponferrada y abogado del despacho de propiedad industrial Protectia Patentes y Marcas, Carlos López Riesco, ha obtenido una sentencia favorable del Tribunal Supremo que sentará un precedente sobre el uso de nombres polisémicos que pongan en riesgo la marca de una Denominación de Origen (DO). El Supremo ha fallado a favor de la DO de los vinos de Toro que recurrió al despacho para evitar que el significado taurino de su nombre abriera la puerta a la comercializar vinos con ese nombre sin ser de la zona.