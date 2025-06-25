«Colapso» en la residencia de Bembibre

Publicado por EP Creado: Actualizado:

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia públicamente la situación «insostenible y caótica» en la que se encuentra la Residencia Municipal de Mayores El Santo de Bembibre.

El centro, apuntan en un comunicado, sufre un «abandono estructural» que pone en riesgo tanto a residentes como a trabajadores, mientras el Ayuntamiento planea la externalización de la gestión, lo que también quiere hacer con la Escuela Infantil Municipal. El sindicato independiente expresa su «rotundo rechazo» a estas privatizaciones.