Comité y Ayuntamiento exigen a Teleperformance que deje 200 empleos en Ponferrada aunque haya 71 bajas voluntarias

Al menos doscientos empleos. Es el número de trabajadores que el comité de empresa de Teleperformance, con el respaldo expreso del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada, mantiene como línea roja en la negociación del Expediente de Regulación de Empleo para mantener abierto el centro de trabajo de teleoperadores en la ciudad. Así lo manifestaron este miércoles tanto la presidenta del comité de empresa, Yerai Vidal, como la teniente de alcalde de Ponferrada, Lidia Coca, que respaldó la ruidosa protesta convocada a mediodía frente a la sede de Teleperformance en la avenida de los Escritores, junto a otros concejales del equipo de gobierno como Luis Antonio Moreno y Carlos Cortina.

Cuatro sindicatos, CGT, CSIF, CC OO y UGT estuvieron presentes en la concentración que interrumpió el tráfico en un sentido de la avenida durante unos minutos. Vidal adelantó que "el miedo" que ha extendido la empresa ha llevado a 71 trabajadores a aceptar la baja voluntaria. Pero la presidenta del comité de empresa tiene claro que en Ponferrada deben de quedar al menos doscientos empleos para garantizar la viabilidad del centro de trabajo. "Que nos den carga de trabajo", manifestó. Y a falta de dos reuniones con la empresa, que no habría querido reunirse con el Ayuntamiento, afirmó, se mostró "optimista" sobre un resultado favorable para los trabajadores porque el Ere de Teleperformance "tiene muchos defectos de forma y podría incurrir en fraude de ley". Eso implicaría que sería fácilmente rechazable en los tribunales. "Esperemos que la empresa sea razonable", afirmó Vidal.

"Que nunca se baje de los doscientos empleos", reclamó también la teniente de alcalde de Ponferrada. Lidia Coca insistió en manifestar el apoyo del equipo de gobierno municipal a las gestiones del comité de empresa porque el empleo de Teleperformance "es un empleo de calidad y hace falta en Ponferrada". Coca trasladó el apoyo del PP y de las administraciones que gobierna como la Junta de Castilla y León a las reivindicaciones de los trabajadores. "Estamos trabajando con ellos para que las medidas (de la empresa) sean menos lesivas", afirmó.

Moreno, Cortina, Vidal y Coca, durante la concentración.L. DE LA MATA

Problemas en Pepco

En la concentración de protesta también participó el responsable provincial del sector servicios de CC OO, Ramón Jorge Martínez, que también lamentó la situación que vive toda la provincia con otros ajustes. "Vamos de mal en peor", afirmó. Y avanzó que la empresa Pepco ha iniciado un proceso de ajuste laboral a escala nacional que podría afectar a ocho empleados en su tienda del centro comercial El Rosal.

Aunque Jorge alertó durante la concentración de que Pepco cerraría su tienda, horas después desmintió este extremo.