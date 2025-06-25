Una Ponferrada "segura" para este verano

Publicado por Eva Friera Aller Creado: Actualizado:

La Policía Municipal de Ponferrada presentó esta mañana el plan integral de seguridad para el verano que comienza el próximo 1 de julio y finalizará el 31 de agosto. Un total de 14 efectivos policiales diarios junto a 23 voluntarios de Protección Civil formarán parte de este programa que desarrollará campañas de vigilancia en inmuebles, de atención de personas mayores, de protección del monte Pajariel y Montecastro además del Camino de Santiago.

A través de esta iniciativa se pretende, según el concejal de Seguridad Ciudadana, Urbanismo y Fiestas de Ponferrada, Carlos Cortina, minimizar los delitos contra los vecinos y las viviendas.

El incremento de patrullas en las calles y zonas de riesgo como centros comerciales u ocio, estación de tren y estación de autobús es una de las particularidades de esta iniciativa que da una “seguridad y confianza a los vecinos”, precisó Arturo Pereira, el intendente jefe de la Policía Municipal de Ponferrada.

Para tener una Ponferrada segura, el plan recoge la opción de realizar una ronda diaria en las viviendas inscritas en el plan “Vacaciones Seguras” y a continuación se le envía un sms al propietario. El año pasado se inscribieron unas 37 viviendas a este programa de vigilancia.

Del mismo modo, se vigilará y atenderá a uno de los colectivos más vulnerables como es el de las personas mayores. Así, realizarán una visita a las personas inscritas que no hayan viajado con la familia y a continuación, se comunicará vía sms a los familiares el estado de salud de la persona.

Otro de los puntos del plan integral de seguridad pasa por la vigilancia en el Pajariel y Monte Castro, gracias a los voluntarios de Protección Civil, en colaboración con agentes forestales de la Junta de Castilla y León y Policía Nacional. Irá desde el 1 de julio hasta el 6 de septiembre. Así, los voluntarios de Protección Civil estarán en el monte en turnos de ocho horas diarias, mañana y tarde, a pie para las labores de vigilancia.

El plan integral de seguridad también incluye la vigilancia del Camino de Santiago para prestar todo tipo de atenciones que requieran los peregrinos, a su paso por el municipio. En éste colaboran Policía Nacional, Protección Civil y Cruz Roja. Las principales labores que realizan son de información, seguridad y asistencia sanitaria.

En la actualidad, la plantilla de la Policía Municipal está compuesta por 72 agentes aunque el intendente jefe de Policía cree que “el servicio podría crecer” para dar un mayor servicio de eficiencia y eficacia a la ciudadanía.