Música y teatro este fin de semana en La Térmica Cultural de Ponferrada

La Térmica Cultural de Ponferrada ofrece para este fin de semana actividades para todos los públicos. La música será protagonista el viernes 27 y sábado 28 dentro del programa «Dinamiz-ARTj». Así, a las 20.30 el viernes, Clave de Bossa presenta «Solo vendo belleza», con un repertorio que contiene canciones representativas de la música popular brasileña (bossa nova y samba) y fado portugués. Un día más tarde, el sábado 28 a las 20.30 horas será el turno de Vivere memento con «Música antigua de la luz de nuestro tiempo», con revisión de temas tradicionales aragoneses, músicas y canciones del Siglo de Oro y canciones con tradición sefardí.

Por otra parte, el domingo 29 a las 12.00 horas, Brama Teatro pone en escena «Trenecito chu cu chú», conducido por cuatro locos maquinistas dispuestos a llevar al público en un viaje muy especial. La propuesta ofrece canciones de ayer y de hoy a ritmos tan locos como ellos y además, harán cantar las canciones de la infancia junto con los pequeños.

Todas las propuestas culturales son al precio de un euro.