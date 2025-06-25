Moreno: «El PSOE pide un imposible» con el presupuesto

«Piden imposibles», afirmó este miércoles el concejal de Hacienda de Ponferrada, Luis Antonio Moreno, en respuesta a las contrapartidas solicitadas por el PSOE para abstenerse en la votación de los presupuestos de este año, como hicieron con el ejercicio anterior, y hacer posible que el equipo de gobierno del PP y Coalición por el Bierzo, que gobierna en minoría, pueda aprobar las cuentas.

Se refería Moreno, sobre todo, a la petición del portavoz socialista, Olegario Ramón, para que el equipo de gobierno saque del capítulo de inversiones los 804.000 euros que el Ayuntamiento ingresará por la polémica venta del solar del antiguo cuartel de la Guardia Civil, que los socialistas han llevado hasta los tribunales. «Si nos obligan a quitar un millón (del anexo de inversiones) y pide una serie de intervenciones que obligan a usar el otro, ¿de quién es el anexo de inversiones, del PSOE o del equipo de gobierno?», se preguntó instantes antes de asistir junto a la teniente de alcalde Lidia Coca y el concejal Carlos Cortina en la concentración de apoyo a los trabajadores de Teleperformance.

Moreno también valoró la decisión del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de León de rechazar las medidas cautelares solicitadas por el PSOE contra la venta del solar. «Es otro paso más», afirmó. Y recalcó que los socialistas «no tienen razón y al final la Justicia así lo va a decidir».