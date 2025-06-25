Un incendio forestal en Matachana moviliza medios áereos para sofocarlo

Publicado por M. A. Cebrones Bembibre Creado: Actualizado:

Un incendio forestal en la pedanía de Matachana (Catropodame), calcinó este miércoles algo más de cuatro hectáreas de matorral, según las estimaciones oficiales de la Junta de Castilla y León y obligó a movilizar un helicóptero equipado con un depósito de agua, entre otros medios para sofocarlo.

El helicóptero, que recargó su depósito de agua portatil en el río Boeza de Bembibre, a la altura del azud de Endesa entre el barrio de La Estación y el centro durante la tarde, generó cierta alarma entre los vecinos de la capital del Bierzo Alto.

La Junta de Castilla y León también movilizó una cuadrilla de tierra, un camión autobomba y dos técnicos para extinguir las llamas. A media tarde, la administración autonómica daba por controlado el fuego y ofrecía un primera balance con la estimación de la superficie quemada.

El fuego se había iniciado en torno a las tres y veinte de la tarde por circunstancias que todavía se desconocen.