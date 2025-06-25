Un incendio forestal en Matachana moviliza medios áereos para sofocarlo
El helicóptero cargó agua en el azud del río Boeza en Bembibre
Un incendio forestal en la pedanía de Matachana (Catropodame), calcinó este miércoles algo más de cuatro hectáreas de matorral, según las estimaciones oficiales de la Junta de Castilla y León y obligó a movilizar un helicóptero equipado con un depósito de agua, entre otros medios para sofocarlo.
El helicóptero, que recargó su depósito de agua portatil en el río Boeza de Bembibre, a la altura del azud de Endesa entre el barrio de La Estación y el centro durante la tarde, generó cierta alarma entre los vecinos de la capital del Bierzo Alto.
La Junta de Castilla y León también movilizó una cuadrilla de tierra, un camión autobomba y dos técnicos para extinguir las llamas. A media tarde, la administración autonómica daba por controlado el fuego y ofrecía un primera balance con la estimación de la superficie quemada.
El fuego se había iniciado en torno a las tres y veinte de la tarde por circunstancias que todavía se desconocen.