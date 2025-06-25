Cosmos limpia la senda de acceso al Salto del Pelgo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Una veintena de trabajadores y trabajadoras de la cementera de Toral de los Vados de Votorantim Cimentos han vuelto a organizar una jornada de limpieza y conservación de la senda de acceso al Salto del Pelgo. La iniciativa forma parte del Programa de Voluntariado Corporativo de la compañía, que tiene como objetivo animar a su plantilla a participar en medidas de apoyo a las comunidades en las que opera a través del voluntariado corporativo. En esta ocasión, se han dedicado a preservar el enclave del Salto del Pelgo, considerado uno de los rincones más impresionantes del Bierzo.