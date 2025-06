Ponferrada celebra el Día Internacional del Orgullo LGBTQ+

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Ponferrada celebró ayer el Día Internacional del Orgulo LGBTQ+ con el pregón en la plaza del Ayuntamiento a cargo de Amor Benítez Barbasí, natural de Ponferrada, quien forma parte de la junta directiva de la Plataforma BIDI (Bierzo Diversidad) y en la lucha por los derechos del colectivo, especialmente de las personas trans.

Amor Benítez alzó la voz para decir «alto y claro que no hay nada más digno, más valiente y más necesario que vivir en libertad». «Es difícil explicar con palabras lo que siento al estar aquí. No solo por mí, sino por todos los que, como yo, han sentido alguna vez que no encajaban, que tenían que esconderse, que ser quien uno es podía traer miedo», destacó.

Del mismo modo, dedicó sus palabras a todas las personas que se encontraban en Ponferrada conmemorando el Orgullo que se se celebra cada 28 de junio en recuerdo de los disturbios de Stonewall de 1969 en Nueva York.

«Aquí también hay personas trans, lesbianas, gais, bisexuales, no binarias, intersexuales… Aquí también hay vida diversa. Y eso no es algo que tolerar. Es algo que celebrar», remarcó la representante de la Plataforma Bidi.

El pregón contó con la presencia de Alexandra Rvas, concejala de Bienestar Social y Familia.

Asistentes al pregónL.DE LA MATA

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, y la concejal Alexandra Rivas, recibieron en el Ayuntamiento a Amor Benítez Barba.

El regidor ponferradino ha querido reiterar «su compromiso con los valores democráticos de igualdad, respeto, libertad y dignidad e incidir en el papel de los ayuntamientos a la hora de crear entornos inclusivos y respetuosos».

Morala y Rivas aprovecharon el encuentro para agradecer a Amor Benítez su implicación con la visibilidad y defensa de los derechos del colectivo, especialmente de las personas trans, y han tenido ocasión para dialogar sobre la reciente creación de la Plataforma BIDI (Bierzo Diversidad).