Absuelto el acusado de estafa y falsedad por los vecinos de la torre de La Rosaleda

La Audiencia Provincial de León a la empresa Arenal Sistemas de Seguridad contra Incendios de los delitos de estafa y falsedad documental de los que le acusaban la comunidad de propietarios de la torre de La Rosaleda, el rascacielos de Ponferrada, y la Fiscalía de Área. Los tres magistrados de la sección tercera consideran que el propietario de la firma encargada del mantenimiento del sistema contra incendios del inmueble, para el que la Fiscalía pedía tres años de cárcel y la acusación particular hasta 11 años por cuatro delitos, no cometió estafa ni falsedad documental porque el contrato entre las dos partes es verdadero, aunque la firma que aparezca en el documento no se corresponda con la de la presidenta de la comunidad.

El representante de la empresa denunciada confía en que la Fiscalía no recurra el fallo, lo que cerraría, asegura, el camino a un recurso de la acusación particular.