CB denuncia desatención médica en Molinaseca

Las vacaciones del médico titular del consultorio de Molinaseca llevaron este jueves a Coalición por el Bierzo (CB) a denunciar un nuevo problema de atención sanitaria. «No se ha informado de cuáles son los nuevos horarios, ni cómo va a quedar cubierta la sustitución, ni siquiera los días que se prevé vaya a acudir el personal sanitario. Debemos defender la labor de nuestro médico titular, que está en su perfecto y legítimo derecho de tener sus vacaciones. El problema surge cuando, desde la Gerencia, no se informa a los vecinos», se quejaron en una nota. CB recordó que no es nuevo. «El pasado diciembre nos encontramos con una situación similar, situación que provocó movilizaciones exigiendo que los servicios sanitarios se cumplieran y los vecinos no quedaran indefensos y desatendidos», lamentaron, antes de recordar que en verano, el número de visitantes, turistas y peregrinos se incrementa exponencialmente.