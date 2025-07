La empresa de la limpieza de edificios municipales de Ponferrada retira el Erte

Publicado por Alejandra Cascallana/ C. Fidalgo Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada ha logrado un acuerdo con la empresa responsable de la limpieza de los edificios municipales, Senior Servicios Integrales, para que retire el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (Erte) para sus 53 empleados. El concejal de Hacienda de Ponferrada, Luis Antonio Moreno, confirmó que la empresa continuará prestando el servicio de limpieza en los edificios municipales. Aunque el contrato actual expira el 8 de agosto, la empresa seguirá trabajando con normalidad hasta que se adjudique el nuevo contrato, un proceso que podría durar unos tres meses. Durante este tiempo, el Ayuntamiento asumirá la indemnización correspondiente, aunque no se ha revelado la cuantía exacta, ya que aún no se puede determinar. Luis Antonio Moreno valoró positivamente el acuerdo alcanzado y destacó que lo más importante es que se garantiza la continuidad del servicio sin perjudicar a los trabajadores ni a la calidad de la limpieza de las instalaciones municipales.

Por otra parte, el Pleno de Ponferrada también aprobó este viernes la inversión de 400.000 euros en los Jardines del Sil, un proyecto que Coalición por el Bierzo (CB) ha incluido como primer hito de una intervención más amplia que habla de la ‘semipeatonalización’ de la avenida del Castillo y que, al igual que ocurriera con el descartado soterramiento del vial que CB llevaba en su programa electoral, ha generado desconfianza entre los vecinos del casco antiguo. El alcalde no permitió intervenir a la asociación vecinal porque su petición no cumplía los requisitos legales al no haberse solicitado con 48 horas de antelación, pero aseguró que se trata de «una cuestion gramatical», «un problemilla», y no de un cambio real. El portavoz de CB, Iván Alonso, sin embargo, no intervino para aclararlo y renunció a su turno de palabra

El PSOE, que permitió aprobar el proyecto con su abstención, algo que también hizo Vox, entiende igualmente que «el problema está en el concepto de semipeatonalización», «la gran mentira» del programa de CB. «Si la siguiente fase lleva aparejada una semipeatonalización, a nosotros nos tendrá enfrente, no la vamos a apoyar», advirtió el portavoz Olegario Ramón.