Las redes sociales aplicadas a las salud, en Molinaseca

La localidad berciana de Molinaseca es desde este jueves 10 de julio el escenario del denominado por la Universidad de León ‘VII Summer Course en ARS y VI Workshop de investigación: ARS y Salud. En-Redando’. El curso de verano de la ULE, uno de los más consolidados de su programación, estará centrado en el análisis de redes sociales aplicado al ámbito de la salud y su principal objetivo es, no solo el aprendizaje, como explica el profesor David Bermejo, director de la formación junto a la docente María Cristina Martínez, si no “también crear espacios para la socialización donde los asistentes puedan compartir preocupaciones y nichos de conocimiento”.

Con carácter presencial, el seminario se desarrollará este jueves 10, mañana 11 y el sábado 12 julio en las Escuelas Municipales del municipio y contará con ponentes como Francisca Ortiz Ruíz, profesora de la Universidad Mayor de Santiago de Chile, Miroslav Pular Corrotea, de la Universidad Autónoma de Barcelona o Deniza Alieva e Isidro Maya, ambos de la Universidad de Sevilla.

“Profundizaremos en el uso de diferentes métricas que permitirán a cada investigador aplicarlas en su ámbito”, cuenta Bermejo. El programa del curso incluye conferencias y talleres como ‘Una aproximación relacional al análisis de textos’, ‘Quadratic Assignment Procedure en redes sociales’ o ‘Redes personales en barrios de Sevilla’, destinados a fomentar el intercambio de experiencias y el diálogo académico.

El desarrollo de habilidades analíticas y de herramientas avanzadas en ARS dejará tiempo, asimismo, para homenajear a José Luis Molina, figura destacada en la disciplina. La Universidad de León había dado a conocer el siguiente enlace para participar: https://cursosdeverano.unileon.es/vii-summer-course-en-ars-y-vi-workshop-de-investigacion-ars-y-salud-en-redando-en-molinaseca/