CC OO pide a la patronal pizarrera que rectifique en el convenio del sector

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El responsable del área de Industria del sindicato Comisiones Obreras ( CC OO) en el Bierzo, Felipe Fernández Blanco, emitía este jueves una nota de prensa en la que anunciaba la oposición sindical al actual preacuerdo del convenio de la pizarra para la zona de Castilla y León. Señalan desde CCOO Industria que la propuesta patronal para el nuevo Convenio de la Pizarra en Castilla y León "supone un claro retroceso en los derechos laborales y en la

protección de la salud de los trabajadores y trabajadoras del sector".

Dice en una nota que, de la negociación en el sector de la pizarra, «la patronal ha perseguido desde el inicio un único objetivo: abaratar costes a costa de la salud de la plantilla. Han intentado convertir las bajas por enfermedad o accidente en un castigo económico para quienes trabajan en condiciones especialmente duras y con elevados riesgos».

Tras intensas reuniones y la rotunda negativa de CCOO a «cambiar dinero por salud», se ha conseguido, eso sí, frenar parcialmente el alcance de los recortes planteados por la patronal: En Incapacidad Temporal (I.T.) se pretendía eliminar el complemento hasta los 181 días, y finalmente se limitaría a 90 días.

En Accidente de Trabajo (A.T.) se planteaba suprimir el complemento durante 90 días, quedando reducido a 21 días. En Enfermedad Profesional (E.P.) se mantiene como hasta ahora, pero diferenciando su tratamiento respecto a los accidentes de trabajo.

Respecto a salarios, la propuesta contempla subidas del 4,50 % en 2025 (sin carácter retroactivo), y del 3,75 % para 2026 y 2027. Además, solo se ha aceptado un incremento del 10 % en el plus de absentismo, que supone apenas 1,22 € por cada día de trabajo efectivo y solo para el primer año del convenio, pasando de 12,29 € a 14,74 €. Este plus de asistencia no lo cobrarían si por algún motivo no justifican la falta al trabajo.

CCOO advierte de que la propuesta de la patronal en el convenio

de la pizarra empeora las condiciones laborales y pone en riesgo la salud de la plantilla. Dice que las subidas "son irrisorias". Un cálculo aproximado sería: 1,229 € por cada día de trabajo (con una media de 20 días al mes y 12 meses al año), lo que da una cantidad total de 294,26 € al año. "Eso es todo lo que representa el incremento que venden como si fuera la gran mejora del convenio. Todo ello sin ninguna mejora social, sin reducir ni un minuto la jornada laboral, y sin garantizar la figura del delegado provincial de prevención del sector.

Felipe Fernández Blanco añade que «no podemos calificar de avance lo que en realidad son retrocesos en condiciones vitales para la salud de quienes trabajan en la pizarra. No vamos a firmar un acuerdo con estos contenidos si no se eliminan estos empeoramientos. Así se lo plantearemos a nuestra afiliación».

Por este motivo, CCOO Industria anuncia que convocará asambleas de afiliadas y afiliados en el sector para debatir democráticamente la propuesta y decidir colectivamente si se firma o no el texto actual. La firma definitiva del convenio ha quedado aplazada al próximo 31 de julio. CCOO Industria reafirma su compromiso con la defensa de la salud, la seguridad y los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores de la pizarra, y hace un llamamiento a la patronal para que rectifique y permita un acuerdo que realmente dignifique el sector y garantice condiciones justas para quienes lo sostienen con su trabajo diario.