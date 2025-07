Ponferrada logra con sindicatos y Fele el primer acuerdo de diálogo social por el empleo

De todos es sabido: Ponferrada y el resto de municipios del Bierzo necesitan cuanto antes fijar población con la creación de empleo como elemento clave y fundamental para seguir siendo una comarca con posibilidades de mayor prosperidad. Para ello, y en esa línea, este martes se producía en Ponferrada un hecho novedoso y hasta ahora poco visto. Los responsables de los dos sindicatos mayoritarios, UGT (Omar Rodríguez) y CC OO (Roberto Echegaray), junto con la principal patronal berciana, Fele-Bierzo (Javier Morán), junto con Marco Morala, alcalde del primer ayuntamiento del Bierzo en influencia y pujanza económica, Ponferrada, se ponían de acuerdo para firmar el primer documento con estrategia de fomento del empleo y política social. Todo enmarcado dentro de lo que se ha bautizado como diálogo social impulsado por la actual corporación municipal.

En un documento de 13 folios, en el que también han tenido mucho que ver los concejales populares Lidia Coca y Luis Antonio Moreno, se determina un plan de acción para conseguir más puestos de trabajo en Ponferrada y el Bierzo. con la premisa fundamental de que uniendo la experiencia de cada uno de los agentes sociales y administración se conseguirá más que cada uno desde su trinchera individual. Por eso, a efectos prácticos y para que el resto de la ciudadanía o el lector lo entienda, si la patronal necesita mano de obra en industria o tareas del campo como por ejemplo en viñedos, fruta u horticultura, el plan de acción se impulsará más efectivo sin duplicar medios económicos y esfuerzos, sino de forma coordinada y conjunta, evitando por ejemplo duplicidad en la formación de mano de la obra necesaria para industria y otros sectores.

El alcalde de Ponferrada, el popular Marco Morala, destacaba como "histórica" la firma de este acuerdo municipal con empresas y sindicatos. Un acuerdo que considera es ambicioso y en el que también es necesario una parte de paciencia para ver resultados inmediatos. De hecho, Morala adelantaba que el siguiente paso de este acuerdo va a ser sectorizar el plan de acción, sin esperar a mañana, dado que pondrá a disposición del acuerdo a los técnicos municipales para que se unan a los de la Fele y de los sindicatos.

Morala dijo que, "a veces afirmar que un acontecimiento es histórico parece un recurso manido, pero sin duda lo que hoy aquí convenimos entre todos con una dosis de consenso muy necesario a la vista de la polarización que vive España, lo es" . "Este es un buen camino pensando en la ciudadanía, pensando en el empleo y la economía, pensando en el ayuntamiento y poniendo Ponferrada por encima de proyectos legítimos que pudieran dificultar un compromiso positivo. Creo que con esta firma se pone el interés general por encima de cualquier interés particular y por ello me congratulo y felicito a todos los agentes sociales", añadía.

Por eso, Morala destacaba que este primer Acuerdo de la Estrategia de Fomento del Empleo y Políticas Sociales, es "un hito fundamental para el futuro de nuestra ciudad, emanado de nuestra Mesa del Diálogo Social del Ayuntamiento de Ponferrada", Y añadía que "eso es, sin duda, histórico, porque desde que se creó el Consejo del Diálogo Social de la ciudad de Ponferrada, hemos tenido claro que el diálogo social es la vía más eficaz para mejorar la situación social y económica de Ponferrada". Morala parafraseaba a Machado cuando dijo que “para dialogar, preguntar primero y después escuchar”: "Los interlocutores sociales se han preguntado cuáles son los problemas, necesidades y expectativas principales de Ponferrada y luego han escuchado las opiniones diferentes, con una muestra de la tolerancia que debe presidir las políticas públicas", reseñaba, al tiempo que destacaba que el acuerdo se basa en el empleo y en la política social.

Por la Fele, Javier Morán, felicitaba al Ayuntamiento y mostraba plena colaboración, al tiempo que adelantaba que van a poner ya a sus técnicos a trabajar para que colaboren con CC OO y la UGT y el acuerdo "salga adelante en tiempo récord". "Llegaremos a un acuerdo siempre en defensa de los ciudadanos de Ponferrada", dijo.

Por CC OO, Roberto Echegaray, dijo que este acuerdo generalista abre las puertas en tiempos cambiantes donde el individualismo ha impedido avances y esto permite que con el diálogo y propuestas se consiga una mayor rentabilidad en la difícil tarea de crear empleo en Ponferrada y en el Bierzo.

Desde la UGT, el veterano sindicalista Omar Rodríguez, puso de manifiesto que de lo que se trata con este acuerdo es beneficiar a los trabajadores y a las empresas para capear las dificultades del temporal laboral que viene soportando la comarca, de una manera conjunta, unidos. En esta línea puso como ejemplo las dificultades en el sector agrícola con la mano de obra y la legalización de inmigrantes, con lo farragoso de los trámites.

LO QUE SIGUE A CONTINUACIÓN ES EL DISCURSO DE MARCO MORALA EN ESTE ACUERDO SOCIAL:

Estimados representantes de los agentes sociales, de la Unión Comarcal de Comisiones Obreras del Bierzo, con su Secretario General D. Roberto Echegaray del Amo; de la Unión General de Trabajadores del Bierzo, con su Secretario General Comarcal D. Omar Rodríguez Verdial, y de la Federación Leonesa de Empresarios, con su Presidente D. Javier Morán Lobato.

Suele ocurrirnos con mucha frecuencia que los medios de comunicación nos piden un esfuerzo de concisión para sacar un titular. Si yo tuviera que resumir lo que vamos a hacer hoy aquí no empezaría por los detalles, sino que diría que pasamos de las mesas al acuerdo, de las posibilidades a las realidades, de las generalidades a la concreción.

A veces afirmar que un acontecimiento es histórico parece un recurso manido, pero sin duda lo que hoy aquí convenimos entre todos con una dosis de consenso muy necesario a la vista de la polarización que vive España, lo es. Un buen Acuerdo es siempre un acuerdo razonable, es decir, aquello en lo que coincidimos dejando a un lado algunos aspectos que podrían alejarnos. Dijo el gran poeta Goethe que “para llegar a pactos no preguntemos si estamos plenamente de acuerdo, sino tan sólo si marchamos por el mismo camino”. Y a mí me parece que este es un buen camino pensando en la ciudadanía, pensando en el empleo y la economía, pensando en el ayuntamiento y poniendo Ponferrada por encima de proyectos legítimos que pudieran dificultar un compromiso positivo. Creo que con esta firma se pone el interés general por encima de cualquier interés particular y por ello me congratulo y felicito a todos los agentes sociales.

Una de las personas que más ha hecho por conseguir acuerdos y consensos en la política española, el presidente Suárez dijo que “el diálogo es, sin duda, el instrumento válido para todo acuerdo, pero en él hay una regla de oro que no se puede conculcar: no se debe pedir ni se puede ofrecer lo que no se puede entregar”. Aquí todas las partes dan y su generosidad no se encerrará en las páginas que hoy firmemos, sino que tendrán proyección fuera de estas paredes, en el empleo y la economía reales.

Por eso es un honor para mí, como Alcalde de Ponferrada contribuir a este "I Acuerdo de la Estrategia de Fomento del Empleo y Políticas Sociales", un hito fundamental para el futuro de nuestra ciudad, emanado de nuestra Mesa del Diálogo Social del Ayuntamiento de Ponferrada. Eso es, sin duda, histórico, porque desde que se creó el Consejo del Diálogo Social de la ciudad de Ponferrada , hemos tenido claro que el diálogo social es la vía más eficaz para mejorar la situación social y económica de Ponferrada. Escribió Machado que “para dialogar, preguntar primero y después escuchar”. Los interlocutores sociales se han preguntado cuáles son los problemas, necesidades y expectativas principales de Ponferrada y luego han escuchado las opiniones diferentes, con una muestra de la tolerancia que debe presidir las políticas públicas.

Hoy, reafirmamos nuestra responsabilidad institucional en la promoción económica, el estímulo empresarial y el fomento del empleo de calidad. Nuestro objetivo es claro: impulsar la creación de empleo estable y de calidad y reducir la tasa de desempleo, siempre con un enfoque social que sitúe a las personas, especialmente a las más desfavorecidas, en el centro de nuestra acción municipal. Asumimos también nuestra responsabilidad en materia de política social, priorizando el apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad y dependencia, buscando el bienestar de toda la población. Esa es la Ponferrada solidaria y acogedora en la que creo.

Es fácil decir que queremos impulsar un tejido económico municipal más competitivo, pero es más difícil impulsarlo con criterios de sostenibilidad social y ambiental. Por eso es histórico que fomentemos una economía capaz de generar empleo estable y de calidad, que permita a cada persona construir un proyecto de vida en Ponferrada. Para eso nos quieren y necesitan los ciudadanos, no sólo a sus representantes políticos democráticos, sino también a sus representantes sociales. Y lo hacemos potenciando nuestras políticas sociales, como las prestaciones para familias en urgencia social y el servicio de Ayuda a Domicilio, que son derechos subjetivos de nuestra ciudadanía.

Este acuerdo se basa en dos líneas estratégicas en las que todos confluimos: empleo y Política Social. En cuanto al Empleo, nos centraremos en Planes de Empleo que ayuden a las personas con mayores dificultades de acceso al mercado laboral a conseguir un empleo y un salario digno. Esto contribuirá a generar riqueza y nuevas oportunidades de inversión y empleo de calidad para nuestra ciudad. Creo que solamente así se fija la población, cuando se puede desarrollar un proyecto de vida aquí. En Política Social, seguiremos promoviendo acciones para mejorar la situación de las personas en vulnerabilidad y con dependencia, garantizando el desarrollo de sus proyectos vitales.

Nuestros principios guían cada acción: la coordinación y el diálogo entre todos los agentes sociales, la colaboración institucional con la Administración Autonómica, la igualdad de oportunidades y trato, incluyendo la lucha contra la violencia de género, la cohesión social frente a la pobreza y la exclusión, el fomento del empleo de calidad, la formación para el empleo y la inserción laboral, la orientación hacia una economía sostenible y la preocupación por el cambio climático, y la prevención de la pérdida de autonomía personal y atención a la dependencia. Creo sinceramente que si alguien se sitúa al margen de este acuerdo es porque vive al margen de la democracia de calidad que aspiramos a mejorar en Ponferrada.

Y quiero felicitar expresamente a los agentes sociales porque no se ha diferido a un hipotético futuro impreciso, sino que se ponen metas, fechas y objetivos como la creación y mantenimiento de empleo sostenible y de calidad, el apoyo a colectivos con dificultades, la mejora de la capacitación profesional y la empleabilidad, el apoyo a la creación y consolidación de empresas, especialmente PYMES, y el impulso a la innovación y transformación digital. Esa es la economía del mañana que está llamando a las puertas y de la que no queremos que Ponferrada se separe en un mundo globalizado y competitivo, porque a nosotros no nos da igual: nuestros niños se juegan en esto su futuro.

Es bueno fomentar el empleo y autoempleo, agilizar trámites y difundir el Portal de Empleo del consistorio. Visto desde esta casa me parece fundamental lo que nos toca más de cerca: la estabilización de plazas interinas en el Ayuntamiento.

Con todo, es vital apostar por la formación como pilar fundamental, con la Universidad de León, UNED y centros de FP. En esto nos jugamos el futuro y que los agentes sociales lo hagan parte relevante de sus objetivos es sumamente importante para los ciudadanos.

No voy a incidir en lo que ya es conocido del acuerdo, en los programas sociales, de Políticas de Apoyo a la Vivienda y de Sostenibilidad. Pero sí quiero decir que ninguna de estas cuestiones es ajena al interés ciudadano, al trabajo del ayuntamiento y a las preocupaciones de los agentes sociales y esta es la mejor forma de construir espacios de convivencia.

En definitiva, este Acuerdo es un testimonio de nuestra voluntad de trabajar juntos, por el bienestar de Ponferrada y de todos sus ciudadanos, por el futuro desde el presente. Cuando Unamuno enjuiciaba la política pedía ser más padres del porvenir que hijos del pasado, yo confío que con este acuerdo seamos impulsores de un mañana mejor para todas las personas de Ponferrada.

Gracias por hacerlo posible.