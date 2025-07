Condenan a un tunecino por estafar 864.000 euros a una empresa del polígono de Bembibre

La sala de lo Civil y Penal del TSJ de Castilla y León acaba de emitir un fallo judicial por el que ratifica íntegramente (salvo las costas) la sentencia dictada por la sección tercera de la Audiencia Provincial de León que lleva el magistrado Javier Muñiz Tejerina cuando a primeros de año condenó a un súbdito tunecino de 60 años, llamado Bady Kortas Kortas, a 3 años de cárcel y a indemnizar con 199.969,67 euros a la empresa Hispano Japonesa de Maquinaria S.L, con centro de venta de maquinaria pesada en el polígono industrial de Bembibre, por un delito de estafa. La misma sentencia impone multa de más de mil euros y le exime de las costas. Los hechos por los que fue condenad son constitutivos de un delito de estafa, conocido con el nombre del «Email Spoofing», previsto y penado en el Código Penal.

Según lo ya adelantado por este periódico en enero de este año 2025, el estafador engañó con un correo electrónico amañado y muy parecido al de la empresa berciana, para que ésta le remitiera vía trasferencia bancaria el pago de un pedido de maquinaria por cerca de un millón de euros a una cuenta del delincuente. En a sentencia de la Audiencia se indica que el día 25 de enero de 2021, el apoderado de la mercantil Hispano Japonesa de Maquinaria SL recibió en su correo corporativo un email desde el correo electrónico edwin.tak@hitachicm-eu.com, en el que se solicitaba que se cambiase el número de cuenta de pago para sus transacciones con Hitachi. Esta entidad mercantil era proveedor habitual de maquinaria de la Hispano Japonesa de Maquinaria S.L., con domicilio social en el Polígono Industrial del Bierzo Alto, de Bembibre. Sin embargo, el email referido no correspondía a Hitachi, pues el que esta entidad utilizaba en sus relaciones con Hispano Japonesa de Maquinaria S.L., era Edwin.tak@hitachicm.eu. y el dominio «hitachicm-eu.com» correspondía a Philips Janio en New Jersey (USA). «Al no sospechar nada inusual ni percatarse de la similitud del email remitido con el que correspondía a Hitachi, el apoderado facilitó una nueva cuenta de pago para proceder al abono de la maquinaria que le había sido entregada por la entidad Hispano Japonesa de Maquinaria, S.L. Y el 28 de enero de 2021, desde las cuentas que la mercantil citada tenía en Caixa Bank y en el Banco de Sabadell, se realizaron, respectivamente, dos transferencias por importe de 616.630,33 euros y de 247.338,05 euros. En total 863.968,38 euros, a Hitachi Construction Machinery (Europe).

La cuenta bancaria a la que se realizaron las dos transferencias estaba domiciliada en los Países Bajos y su titular era la entidad mercantil Linq Logistics BV, cuyo único socio o partícipe, representante y administrador era el condenado Bady Kortas Krtas, nacido en Túnez, con nacionalidad española, y sin antecedentes penales. El día 31 de enero de 2021 se produjo una transferencia de 50.000 euros de la cuenta de Paises Bajos a una cuenta en la entidad BBVA, identificada, de la que es titular Bady Kortas, «quien conscientemente y con intención de obtener un indebido beneficio patrimonial se había concertado con la persona que remitió el email edwin.tak@hitachicm-eu.com o con otras personas que idearon el plan para obtener las transferencias fraudulentas. Para ello D. Bady Kortas Kortas, con conocimiento de la procedencia ilícita de los fondos, debía facilitar, y así lo hizo, el número de cuenta de Linq Logisticis BV para que se hiciesen las transferencias fraudulentas», dice la sentencia pública. Tras la denuncia por estafa y puesto en conocimiento de los hechos a las entidades bancarias, del importe total transferido, 863.968,38 euros, la mercantil Hispano Japonesa de Maquinaria S.L., a través de sus entidades bancarias ha podido recuperar 663.998,71 euros, ya que el Banco de Sabadell le ha devuelto la suma de 247.338,05 euros, y por su parte Caixa Bank la suma de 416.660,66 euros.

Ahora, según datos emitidos este miércoles por el TSJ con sede en Burgos, se desestima el recurso de apelación interpuesto por el súbdito tunecino contra la sentencia de la Audiencia y "confirma íntegramente dicha resolución declarando de oficio las cosas de la presente apelación". El condenado tiene aun posibilidad de presentar recurso de casación.