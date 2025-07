PSOE pide que vuelvan a licitar la obra de la plaza de Los Cantos en Cuatrovientos

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ponferrada denuncia “el fracaso” del equipo de Gobierno del PP y Coalición por El Bierzo (CB) para cumplir los compromisos asumidos en el acuerdo que permitió la aprobación de los presupuestos municipales de 2024.

La concejala socialista Silvia Blanco explicó que la licitación para el acondicionamiento de la plaza de Cuatrovientos, conocida como plaza de Los Cantos, es una de las actuaciones contempladas en dicho acuerdo y ha quedado desierta. “Desde el PSOE ya advertimos que la dotación económica prevista por el equipo de gobierno era claramente insuficiente y, lamentablemente, el tiempo nos ha dado la razón. El compromiso con el PSOE contemplaba una intervención más ambiciosa, que incluía una pista deportiva, pero fue recortado hasta el mínimo, y ni siquiera así ha sido capaz de atraer ofertas”, insistió.

Por este motivo, lamentó “profundamente la falta de respeto del equipo de Gobierno del PP y Coalición por El Bierzo a los compromisos adquiridos con nuestro grupo y, por extensión, con toda la ciudadanía”. A juicio de Blanco, esta forma de actuar demuestra que “ni siquiera han tenido la mínima cortesía institucional de informarnos de que la licitación para la plaza de Cuatrovientos había quedado desierta; como tantas otras veces, hemos tenido que enterarnos revisando la documentación pública por nuestra cuenta”.

Además, Silvia Blanco remarcó que los vecinos y vecinas de Cuatrovientos “tendrán que seguir esperando la reforma de la plaza de Los Cantos, que continúa en un estado lamentable”. Por ello, pidió al equipo de Gobierno que cumpla con los compromisos adquiridos y proceda a una nueva licitación de la reforma, con una partida presupuestaria adecuada que permita llevar a cabo una intervención digna y necesaria. “Los vecinos y vecinas de este barrio merecen una plaza en condiciones, como cualquier otro barrio de Ponferrada”, añadió.

Blanco recordó que “la abstención del PSOE fue un ejercicio de responsabilidad, poniendo por delante los intereses de la ciudadanía”. Sin embargo, señaló que “los hechos demuestran que, salvo en la no privatización de servicios y el rechazo de las exigencias de Vox, prácticamente nada más se ha materializado de las medidas pactadas”.

Igualmente, la concejala apuntó que, de todas las propuestas incorporadas al presupuesto a iniciativa del Grupo Socialista —más de quince— “apenas se han cumplido unas pocas; muchas siguen sin ejecutarse o ni siquiera se han iniciado”.

De hecho, explicó que “solo se ha avanzado en el compromiso de no privatizar servicios esenciales, como las piscinas, parques y jardines o la brigada de pintura, y en mantener a Vox fuera de la toma de decisiones y de las partidas presupuestarias”. Asimismo, se ha puesto en marcha un sistema que se espera funcione para evitar los cortes de agua en San Clemente de Valdueza.

Por otro lado, la edil socialista señaló que, en otros temas, los avances han sido “escasos o nulos”. “La rehabilitación de las viviendas de la casa de los maestros de Navaliegos no ha comenzado, no se sabe nada de la creación de la Escuela y Museo de Cerámica, no se ha avanzado en la solución del cementerio de Fuentesnuevas y tampoco se ha concluido el estudio de detalle que permitirá desarrollar el CYLOG, por mencionar algunas de las propuestas”, precisó.