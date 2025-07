Shinova suelta al mirlo blanco en la primera noche del Planeta Sound

Publicado por MC Ponferrada Creado: Actualizado:

Con la sonrisa intacta (aunque no fue esta la última canción). Así terminó Shinova su concierto en el primer día del Planeta Sound 2025. Y eso que llovió, aunque solo fueron dos canciones y una de ellas, un alegato a la continuidad con ese aclamado "que no pare el movimiento". Y no paró. El Mirlo Blanco aleteó frente a una multitud entregada al estribillo y cada letra de los de Vizcaya hizo al festival un poco más grande. "Gracias por tanto", cantó Gabriel de la Rosa, prometiendo volver a una tierra que no le es ajena (fue su segunda vez en el mismo planeta) y con la que firmó un compromiso expreso y expresivo, vistiendo la camiseta del arcoiris con la que Oncobierzo reclama una plantilla estable de oncólogos en el Hospital El Bierzo.

Los cabeza de cartel del viernes no defraudaron ante un público que debía haber sido más por la calidad de una banda que cruzó España entera para plantarse en Ponferrada y dio lo mejor de sí misma como acostumbra a hacer. A fin de cuentas, "nadie nos devolverá ni una primavera" y hay que huir del gris. Para eso la música es buena consejera.

Conciertos en el CastilloL. DE LA MATA