Ponferrada vive el flamenco con «Bierzo al Toque»

Publicado por Alejandra Cascallana El Bierzo Creado: Actualizado:

Ponferrada se convierte esta semana en el corazón del flamenco en el noroeste de España con la celebración de la tercera edición del festival «Bierzo al Toque», una cita que reunirá a más de 4.000 personas en torno a una programación de alto nivel con artistas consagrados como Tomatito, Carmen Linares, Alba Molina, Arcángel, Argentina, Ángeles Toledano, Pastora Galván o Alba Heredia.

La sede de La Térmica Cultural se instala del 23 al 26 de julio como escenario de este encuentro, que no solo apuesta por el espectáculo, sino también por la divulgación, la formación y el mestizaje cultural mediante talleres, conferencias, exposiciones y actividades enogastronómicas.

El coordinador del festival, Miguel Morán, natural de el Bierzo, ha señalado que, tras dos ediciones previas, el festival empieza a consolidarse como una cita clave del flamenco en el panorama nacional. Según ha explicado en declaraciones a Europa Press, la idea de crear un evento de estas características en Ponferrada nace de su deseo de llevar el flamenco a territorios donde no tiene un arraigo tradicional, como la comarca berciana, que además es su lugar de nacimiento. «Siempre que puedo voy al Bierzo, no deja de ser mi tierra. Me hacía ilusión hacerlo allí», ha afirmado Morán, quien también ha elogiado el papel de La Térmica Cultural como un espacio «fantástico» dedicado a la cultura y motor de esta iniciativa, en colaboración con la Fundación Ciudad de la Energía.

El flamenco, ha explicado, tiene una capacidad única para arraigar allí donde se presenta, especialmente en directo. «Tiene una puerta de entrada que pocas músicas poseen; cuando la gente lo experimenta en vivo, se queda», ha asegurado. Además de la programación musical, el organizador ha destacado el enfoque formativo y divulgativo del festival, que incluye conferencias, talleres, catas de vino y actividades infantiles, con el objetivo de acercar el flamenco a nuevos públicos.

La oferta cultural se completa con una exposición fotográfica sobre Enrique Morente, una mesa redonda y la presentación de dos libros. Morán ha señalado que el flamenco vive un gran momento artístico, pero continúa estando infrarepresentado institucionalmente, y ha lamentado que a menudo se reconozca más fuera de España que dentro.