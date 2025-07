Ponferrada pone fin a los baches de la venida del Castillo con una obra de 220.000 euros

El Ayuntamiento de Ponferrada, poco a poco, va terminando con los baches y el deterioro del asfalto y señalización en calles céntricas de la ciudad. La prueba está en la apertura al tráfico del céntrico tramo de la avenida del Castillo, entre la glorieta Luis del Olmo y el entronque con el principio de la avenida de España y el puente del Ferrocarril. El alcalde, el popular Marco Morala, junto con la concejala de Fomento, Lidia Coca, técnicos municipales y representantes de Excarbi (la empresa adjudicataria de los trabajos) inauguraron estas obras, que suponen un nuevo asfaltado en la zona centro, facilitando con la señalización y los pasos de cebra el tránsito de vehículos y peatones de esta zona muy concurrida todos los días.

"Estamos hablando de una zona de una alta densidad de tráfico que estaba muy deteriorada y hemos realizado una actuación en 7.000 metros cuadrados de asfaltado en 800 metros lineales. Se facilita la accesibilidad y movilidad; y se ha trabajado en la señalización", detalló el mandatario municipal. La inversión es de 220.000 euros, con cargo a fondos europeos.

Toda esta mejora está enmarcada en un plan que Morala considera "ambicioso y planificado" para los cuatro años del mandato en diversas zonas, barrios y pueblos del municipio. La mejora de la avenida del Castillo se une a otras zonas deterioradas y ya arregladas como eran la avenida Gómez Núñez; el asfaltado del puente García Ojeda o la mejora de un problema heredado según alcalde, como fue el asfaltado, saneamiento y aspectos de movilidad de calles afectadas por la Zona de Bajas Emisiones. El alcalde quiso dar las gracias a los técnicos municipales y a la empresa por el buen hacer en una acción "brillante" de la obra de la avenida del Castillo.

OTRAS OBRAS A LA VISTA

Por su parte, la concejala de Fomento, Lidia Coca, destacó que en el plan de obras ue están llevando a cabo se ha conseguido esta mejora en la avenida del Castillo. A mayores de esta obra citó Coca otras, dado que según dijo, no quieren dejar las obras para finales de mandato. Por eso, citó las obras terminadas en la calle Navaliegos, que estaba sin aceras; continuaron con el entorno previo de la avenida del Castillo cerca de la glorieta de Luis del Olmo; están también las aceras de la calle Río Ancares, que se están ejecutando.

Además, adelantó que el viernes 25 de julio se comienza a fresar para reasfaltar la glorieta de los Donantes de Sangre, que está muy deteriorada. En próximas semanas comenzarán también las obras de las aceras en el entorno del colegio de Peñalba. En la zona de la Diputación en Ponferrada también se actuará en temas de accesibilidad tras numerosas caídas de peatones. "Lleva muchísimos años de abandono y en próximas semanas comienzan las obras . Es decir, no hemos parado desde el minuto uno de este mandato, desde hace dos años que cogimos el Ayuntamiento de Ponferrada. No hemo parado de trabajar por el núcleo urbano y todo sus municipios. "Todos los barrios están siendo tratados por igual y no queremos ciudadanos de primera ni de segunda", señaló la concejala de Fomento.