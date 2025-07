Cuentas abronca al Consejo de Ramón por no rendir números de la gestión

El Consejo Comarcal del Bierzo acaba de recibir un fuerte tirón de orejas del Consejo de Cuentas de Castilla y León que preside Mario Amilivia, precisamente por no rendir cuentas de su gestión económica. El ente autonómico asegura en un largo informe que la institución que hoy preside el socialista Olegario Ramón no rinde cuentas desde el año 2019 y también incumple una serie de parámetros relacionados con el registro de personal, coste efectivo de los servicios que presta, plan estratégico de subvenciones y no ejercer las competencias atribuidas.

Dice el Consejo de Cuentas que el Consejo Comarcal, además de no rendir cuentas, tiene el 40% de su plantilla vacante. «La entidad elude aportar información preceptiva sobre el coste efectivo de los servicios que presta a los pequeños municipios e incumple reiteradamente los plazos de aprobación del presupuesto», reprocha al ente que dirige Ramón. El tirón de orejas no es sólo al actual mandatario, sino también a los anteriores, dado que el informe es desde el 2019. «Los objetivos del trabajo se centraron en comprobar la eficacia de las actuaciones emprendidas por la institución comarcal para la prestación integral y adecuada de los servicios de competencia municipal. Y también, verificar si ha desplegado las acciones necesarias para implementar las competencias funcionales y materiales que le atribuye la normativa local y la suya propia, con especial incidencia en aquellas que se encuentran dirigidas a los municipios de menos de 20.000 habitantes», señalan. Pues bien, indica el organismo de Cuentas que «el trabajo pone de manifiesto no solamente que viene incumpliendo sistemáticamente la obligación de rendir cuentas desde los últimos cinco ejercicios, sino también otros incumplimientos de distinta índole por parte de esta entidad, la única Comarca reconocida como tal en la comunidad autónoma». Distintas circunstancias han dificultado el desarrollo de esta fiscalización por parte del Consejo de Cuentas. En primer lugar, las cuentas generales de los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022 no han sido rendidas —tampoco las de 2023-. La última, la del ejercicio 2018, fue rendida superando ampliamente el plazo legal.

A la finalización de los trabajos de campo del informe, el Consejo Comarcal no había suministrado al Ministerio de Hacienda la información sobre el coste efectivo de los servicios. Tampoco constaba en la Base de Datos Nacional de Subvenciones información alguna relativa a las transferencias y subvenciones concedidas por la entidad comarcal a las entidades locales de su ámbito territorial durante los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022. El Consejo Comarcal remitió una relación de 4 convenios suscritos en 2019, 2020 y 2021 con la Diputación de León. Tres de ellos, instrumentando la concesión de subvenciones destinadas al funcionamiento del Banco de Tierras del Bierzo, asociado a una competencia que, según la legislación sectorial y la documentación aportada, no figura entre las contempladas en la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local como competencias propias ni delegadas a la Comarca.

Carece de RPT actualizada y del Registro de Personal. Es el propio Consejo Comarcal el que concentra el mayor número de puestos de trabajo (el 83,3%) del total, correspondiendo al Patronato de Turismo el 11,7%. El 38,3% del total general de las plazas vinculadas a los puestos de la plantilla presupuestaria del 2022 se encontraban vacantes. La entidad no ha constituido el Registro de Personal que establece la normativa. «También, el Consejo comarcal incurrió en un incumplimiento reiterado en los plazos de aprobación del presupuesto. Alcanzó un promedio, en sus previsiones iniciales de ingresos y créditos de gastos, de 4 millones, para cada ejercicio, la mitad de su presupuesto a gastos de personal», indica.

«La entidad elude aportar información sobre el coste de los servicios e incumple los plazos de aprobación del presupuesto»