Clamor político unánime en Ponferrada para que se imparta Medicina en el Bierzo

Está claro que los diferentes grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Ponferrada no se fían del informe que la Universidad de León, con su actual rectora al frente, enviará a los organismos correspondientes de la Junta para que en el Campus berciano se imparta el grado de Medicina. No se creen incluso la promesa de que podría empezar a impartirse en cuarto curso de carrera con 20 alumnos. Por eso, este viernes, en sesión plenaria, todos los grupos políticos (PP, PSOE, CB y Vox), con el alcalde Marco Morala a la cabeza, dejaron patente en dos ocasiones formales que Ponferrada luchará con todas sus fuerzas para que el grado de Medicina se imparta desde el primer curso en la capital del Bierzo. Y no hubo paños calientes, ni condescendencia con quien hoy dirige la ULE.

Tanto en declaración institucional de la junta de portavoces del Ayuntamiento de Ponferrada, como a través de una moción de urgencia, todos los políticos de aquí confluyeron en reclamar la titulación de Medicina aquí.

La prueba de que toda la corporación municipal de Ponferrada mantenga el temor de que al Bierzo se la vuelvan a dar con promesas incumplidas se resume en la siguiente frase de la declaración institucional y de la moción: "El Ayuntamiento de Ponferrada pide a la Universidad de León que en la memoria que será sometida a la autorización de la Junta incluya expresamente la impartición de Medicina en este Campus como una certeza y no como una posibilidad". Y todo desde el primer curso, no desde el cuarto y final, y con cupo de alumnos.

En la declaración de argumentos se indica que Ponferrada está preparada para afrontar el reto de Medicina, que la ciudadanía está apegada a su Campus, que la Ponferrada universitaria es una seña de identidad propia. También se aluden a la existen razones de índole sanitaria, asistencial y clínica. Existe demanda de más médicos para Primaria y atención especializada en el Bierzo y por eso es necesaria la formación aquí para atender aquí, además de complementar a Fisioterapia y Enfermería.

En la moción de urgencia quedó patente que para que se implante en Ponferrada, es legítima la aspiración del Bierzo para que se imparta en el Campus berciano y se solicita a la ULE formalmente reiterando que en la memoria que irá a la Junta se incluya expresamente la impartición en este campus "como una certeza y no una mera posibilidad". Una implantación completa.

El edil de Coalición por el Bierzo, Iván Alonso, fue rotundo e incisivo en la petición y dijo que el del Bierzo es el campus menos descentralizado del noroeste y que esto no puede seguir así. "Nos alegramos por la unanimidad. En 1992 fue una huelga y fue precursor de los logros y recordaba que miles de bercianos se fueron a estudiar a León" y que ahora la rectora no puede decir que aquí hay despilfarro. "El informe de la rectora no es rotundo. Dijo que 50 médicos podrían dar clase, pero en León. ¿Porqué no compartimos para que lo hagan aquí? Lo perverso es el efecto llamada negativo, por decir que en el Bierzo no puede y que los profesionales encuentren futuro más atractivo en León. Debe hacerse esfuerzo por descentralizar, crecer y complementarse. Tenemos también la proximidad de Galicia y Asturias". Por eso desveló que le invitaron desde la Ule a un congreso de la felicidad, pero en el Bierzo no estamos contentos". "Nos niegan el pan y la sal y nos piden colaboración con ser felices. Pues lo pueden hacer abriendo Medicina en Ponferrada", recalcaba Alonso, quien decía que hay 45 másteres en León frente a 2 en Ponferrada. "Nos ponen al pie de los caballos", dijo. El bercianista de CB acababa con la siguiente frase: "No nos creemos a la rectora y pido que no caigamos en la trampa del tiempo perverso".

Por el PP, Lidia Coca, se manifestaba en una línea similar: "Estamos cansados de promesas baladíes, de eso de si 'ya veremos si en cuarto'. No decimos no a León, lo que decimos es sí al Bierzo".

Por el PSOE apoyan por completo la idea de implantar aquí el grado de Medicina desde el primer curso. "Nada se consigue con guerras improductivas. Tenemos que exigir la excelencia en la formación y no ser de segunda. Es necesaria infraestructura y no hay mucho tiempo. Es inaceptable que digan que es una posibilidad en cuarto que haya un curso de 20 alumnos. Eso se tiene que asegurar. Nosotros estaremos ahí y espero que esta unanimidad continúe. No puede ser una posibilidad Medicina en el Bierzo", dijo Olegario Ramón.

Por Vox, Patricia González dijo que estaban de acuerdo en que es necesario ese grado. "Ponferrada tiene derecho a tenerlo y tan necesario es para nuestro hospital".

OTROS TEMAS

El Ayuntamiento de Ponferrada ha aprobado este viernes una declaración que reprueba al exconcejal de CB Pedro Muñoz, condenado a casi 18 años de prisión por delitos de maltrato familiar y lesiones contra su esposa, Raquel Díaz, con graves secuelas que la han dejado en una silla de ruedas.

El documento, aprobado tras la confirmación de la sentencia por parte del Tribunal Supremo, ha sido leído durante la sesión por el alcalde, Marco Morala (PP).

Ha subrayado, durante su intervención, que los cargos públicos deben representar un modelo de conducta para la ciudadanía, y lamentado que quien desempeñó responsabilidades institucionales protagonizara "una conducta tan reprobable".

"Nos avergonzamos de haber compartido espacios políticos con Pedro Muñoz”, señala el texto donde también se hace un llamamiento a la reflexión colectiva sobre la responsabilidad ética de los representantes públicos.

La corporación municipal ha expresado su apoyo a la víctima, Raquel Díaz, arrojada por un balcón en Toreno (León) que le han provocado lesiones de gravedad, y anunciado el compromiso de arbitrar las medidas necesarias para garantizarle una vida digna y con la mayor autonomía posible.

Otro de los asuntos es que el pleno del Ayuntamiento de Ponferrada no logró sacar adelante una declaración institucional de condena a los mensajes xenófobos que aparecieron recientemente pintados en los pilares del puente hacia el monte Pajariel, al no contar con el respaldo unánime necesario tras la negativa del grupo municipal de Vox.

El documento, impulsado por el equipo de gobierno, tenía como objetivo manifestar el rechazo de la Corporación a cualquier expresión de odio y defender la convivencia y el respeto mutuo como valores fundamentales del municipio.

"Ningún delito de odio puede quedar sin respuesta", señaló el alcalde, Marco Morala (PP), quien defendió que la inmensa mayoría de la ciudadanía apuesta por la inclusión y la paz.

Durante su intervención, Morala destacó que el consistorio trabaja por una Ponferrada integradora, con políticas que promueven la igualdad y la interculturalidad, entre las que mencionó la creación de una concejalía específica y la puesta en marcha de una oficina de atención a personas migrantes.

Sin embargo, el portavoz de Vox cuestionó el contenido de la declaración preguntando "quién respeta a los españoles" y declinó sumarse al texto propuesto por el resto de formaciones.

Desde el PSOE, su portavoz, Olegario Ramón, recordó que las pintadas contenían mensajes claramente xenófobos y lamentó que no se haya podido aprobar un texto institucional "que solo pretendía una condena lógica".

Aunque valoró la rápida actuación municipal para borrar los grafitis, advirtió que estos han vuelto a aparecer y reclamó una respuesta firme para evitar que se normalicen este tipo de manifestaciones de odio.

Morala insistió en que la ciudad debe mantenerse unida frente a cualquier intento de polarización: "Creo en una Ponferrada solidaria y de acogida", concluyó.