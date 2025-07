Aprobado el plan de ajuste por el gasto en Gersul y la ayuda a domicilio

La corporación municipal reprobó la acción penada del ex concejal Pedro Muñoz, condenado por agredir a su esposa.ana f. barredo

La corporación de Ponferrada aprobaba ayer en pleno un plan económico y financiero municipal para lo que resta de este año y el próximo, el 2026, después de que se hayan costatado un desvío de gasto. La medida de ajuste se debe, segín se puso de manifiesto por los grupos de gobierno principalmente a que se ha dado un desvío de gasto de 900.000 euros en los casos de ayuda a domicilio, y también debido a la liquidación del problema que había con Gersul, con la Diputación de León, que se elevó a 825.000 euros.

El concejal de Hacienda, Luis Antonio Moreno, ponía de manifiesto que el plan económico financiero es adquirir una serie de compromisos en dos años de control del gasto. «Hay una desviación sobre ayuda a domicilio y la liquidación de Gersul. Sobre Gersul aun estamos esperando aclaración sobre la liquidación. Y la ayuda a domicilio no dejaremos de prestarla y tenemos que dotar cuantía necesaria. Pediremos a la Junta que financie de otra forma el servicio de ayuda. Ahora reconocemos ese desvío de gasto. En 2025 y 2026 habrá superávit y cumpliremos con las reglas de gasto. Pero vamos a controlar el gasto menor y adoptamos el compromiso de no usar el remanente de tesorería si eso compromete las reglas de gasto, y trabajar con el presupuesto prorrogado es cumplir con las reglas de gasto», declaraba Moreno.

Por CB, Iván Alonso señalaba que el desvío en el gasto se enmienda y no compartía las posturas «alarmistas y demagogicas» de la oposoción. También defendía el gasto en los estudios y la planificación criticados por el PSOE. «Parece que son los culpables de este plan los estudios. Por ejemplo, si se hubiera hecho el estudio de la ZBE se hubieran evitado problemas, como en el edificio de Endesa en Compostilla como regalo envenenado. No valía para entrar por falta de seguridad y nos dice ese estudio lo que hay que hacer, así como la ronda sur. No nos importa reconocer que si un estudio lo mejora lo reconocemos. También la calle del Cristo o el mercado de Abastos. Y en tTrismo, todo lo que vemos en gasto necesario lo ve la oposición como despilfarro. Ponferrada se consolida como destino de fin de semana. Algo se ha hecho bien», manifestó Alonso. El principal problema del Ayuntamiento en este caso es la ayuda a domicilio, con desvío de 900.000 euros y la situación con Gersul de 825.000. «Esto es lo que verdaderamente vamos a tener que ajustar y hablar, y acudir a administraciones y echar números", abundó.