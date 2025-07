Una familia de Ponferrada, de 7 miembros, lo deja todo y se va de misionera a África

Se les ve felices, en paz y plena armonía. Son siete. Desprenden ese halo de serenidad y conocimiento, fruto de los años vividos, de la experiencia. Y sobre todo, de la fe. Eduardo Sastre Pisonero (trabajador en la fábrica de palas eólicas de LM) y Ángela Villahoz Prieto (educadora infantil) son un joven matrimonio de Ponferrada que está a punto de embarcarse en una nueva gran aventura de lo que es la vida misma. En unos días romperán con sus comodidades para llevar a otras gentes de África el mensaje de una familia que vive su fe cristiana.

Los dos, con sus cinco hijos, se subirán el próximo 15 de agosto a un avión, sin billete de vuelta, rumbo a Malabo, capital de Guinea Ecuatorial. Atrás dejarán en el Bierzo familia, trabajo y propiedades. Emprenderán un nuevo rol de vida como una familia misionera, auspiciada por la Diócesis de Astorga. Es a través de la delegación de Misiones y con la vocación suscitada dentro de lo que la Iglesia llama Camino Neocatecumenal, un itinerario de formación católica que busca ayudar a los adultos a redescubrir la fe bautismal, inspirado en el Concilio Vaticano II.

«La previsión es quedarse allí. Si va todo bien es hacer allí vida normal: vivir de una manera cristiana, en medio de la sociedad de Malabo», dice Eduardo. Van como misioneros: «Al final, es dar ejemplo de una vida cristiana, igual que estamos haciendo aquí, en Ponferrada; participando en la parroquia, dando catequesis cuando nos ha tocado. Y allí igual, tendremos que buscar un trabajo porque hay que vivir también allí". Pregunto cómo tomaron una decisión tan importante, con un cambio tan radical: «Nosotros, hace siete años, decidimos ofrecernos para lo que Dios dispusiera. Estábamos dispuestos a salir de misión. Durante estos años ha sido un tiempo de discernimiento junto con la comunidad y con nuestros catequistas; y el año pasado nos invitaron a una convivencia en Roma. Había muchas familias en la misma situación que nosotros, dispuestas a partir. Y, por sorteo, nos tocó ir a Guinea. Nos preguntaron que si aceptábamos y dijimos que sí».

Después de eso, llevan un año de preparativos. «Logísticamente es una locura, porque ya es una locura mover a una familia de siete. Aquí dejamos casa, dejamos todo. Nos deshacemos de todo totalmente. Es un borrón y cuenta nueva», cuenta Eduardo. Todo esto surge, según relata, «desde la experiencia». «Cuando has experimentado la providencia y el amor de Dios te puedes poner en manos de Dios. Nosotros, cuando nos casamos, nos casamos sin nada, fiándonos de Dios. No teníamos trabajo, ni casa, y veíamos que teníamos que dar ese paso de casarnos. Y en este tiempo de matrimonio hemos visto que el Señor nos lo ha dado todo: Nos dio una casa cuando la necesitábamos, un trabajo, unos hijos estupendos. Entonces, el fruto de esta experiencia, de ver que el Señor te lo da todo, ahora nos surge el poder volver a dejarlo y volver a ponernos en manos de él, que no nos defrauda». Pregunto si ambos han dudado y responde Ángela: «Nosotros siempre hemos tenido en el corazón esta disponibilidad y es verdad que este último año hemos tenido combate, porque por ejemplo se me han presentado varios puestos de trabajo aquí, tenemos casa y trabajo, y vemos pruebas a las que hay que renunciar. Y dices, ¡Jobar, dos sueldos, qué bien vamos a vivir aquí! ¿Quién nos manda ir a ningún sitio, estamos locos?; pero, al final nos fiamos de Dios como hemos hecho siempre».

MÁXIMO, PÁRROCO DE LA ROSALEDA: "SON UN EJEMPLO"

Máximo Álvarez, párroco de La Rosaleda, un barrio joven de Ponferrada, con la familia de Eduardo y Ángela.LUIS DE LA MATA

Máximo Álvarez es el párroco de la Rosaleda, muy querido por su labor social, que trabaja en este barrio ponferradino de gente joven. Conoce bien a la familia de Eduardo y Ángela. Le pregunto qué supone para él esta historia. «Supone una doble sensación. Por un lado. tristeza porque se van. Llena mucho su ejemplo, los niños, ellos. Y una alegría. Sobre todo porque esa misión no es sólo de cara a África, sino también que debe serlo de cara aquí. Son un ejemplo».

