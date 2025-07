El Canal Bajo del Bierzo apura los días para identificar a los dueños de 210 hectáreas

El proceso para identificar decenas de hectáreas afectadas por la modernización del Canal Bajo del Bierzo en los municipios de Ponferrada, Carracedelo y Camponaraya, sin que hayan aparecidos sus dueños, sigue avanzando en positivo, aunque a fecha de hoy aun es mucho el terreno que necesita localizar a sus propietarios. Humberto Merayo, secretario de la Comunidad de Regantes del Canal Bajo del Bierzo, facilitaba los últimos datos sobre este asunto. En el Ayuntamiento de Carracedelo faltaban unas 24 hectáreas de fincas sin identificar. Pero en la última semana se han puesto al día prácticamente todas las titularidades pendientes. «Están casi todas identificadas», destacaba Merayo. Luego, con lo que afectaba a suelo agrícola emplazado en el Ayuntamiento de Camponaraya, quedaban pendientes de conocer y asentar en la documentación a sus dueños unas 84 hectáreas. En este caso se están intentando identificar las últimas pendientes posibles. En cuanto a lo que corresponde con la jurisdicción municipal de Ponferrada, en esta zona de la comarca afectada por el Canal Bajo del Bierzo es en donde la cifra de propietarios desconocidos de fincas es mayor. Aquí quedaban pendientes 126 hectáreas por registrar a sus dueños. Son más o menos el 11% del terreno afectado en total por esa necesaria identificación para acometer los nuevos regadíos con la concentración parcelaria y la reordenación del suelo agrícola. «Corre mucha prisa terminar estos trámites de identificación, porque en breve saldrán publicadas las bases definitivas en el Bocyl, y si no aparecen es esta publicación, luego el proceso posterior de identificación ya no es tan fácil y vale como ahora, con la presentación de una compra-venta liquidada. Entonces, si ahora no se identifica, luego el propietario tiene que presentar de todo, escrituras y demás. Y entonces ya son problemas a mayores», explica Humberto Merayo, conocedor de la sitación actual.

Como es sabido, los interesados en todo este proceso de modernización e identificación de fincas pueden ponerse en contacto con las respectivas oficinas de información y gestión que se han abierto por parte de la comunidad de regantes del Canal Bajo del Bierzo en Ponferrada (una específica en las inmediaciones de la plaza Fernando Miranda), en el consistorio de Carracedelo y también en el de Camponaraya, que son los tres municipios afectados por las nuevas canalizaciones de agua de riego procedentes del embalse de Bárcena y que conecta sus tuberías en el Canal Alto del Bierzo, en el municipio de Cabañas Raras.

Se da la circunstancia de que se ha avanzado mucho en la identificación de las fincas. Como dato, cabe recordar que en enero pasado los datos de fincassin identificar eran en Carracedelo 294 y en Ponferrada la cifra se disparaba hasta las 781. Finalmente, ese dato ha bajado considerablemente.

En cuanto al proceso de avance de las obas de modernización del Canal Bajo, Humberto Merayo explica que avanza bien. «Ya hemos hecho las últimas expropiaciones la semana pasada, en la biblioteca de Ponferrada, correspondiente a los últimos tramos que restaban por ejecutar en Ponferrada y también en las fincas de Camponaraya. Entonces, prácticamente tenemos el 65% de la obra ya ejecutada en la parte que acomete el Seiasa, en la parte de abajo», remarca el responsable del Canal Bajo del Bierzo. Se da la circunstancia que hace unos 25 días comenzaron igualmente la parte de la obra general de la que se encarga el Itacyl, que corresponde con las inmediaciones del polígono industrial de Cabañas Raras. Como es sabido, esta parte del proyecto se ejecuta con nueva canalización de agua de riego desde el polígono de Cabañas hasta el polígono de Camponaraya, más o menos en línea recta afectando a numerosas fincas. Aunque siempre se presentan problemas que hay que salvar en el día a día, la modernización del Canal Bajo del Bierzo, en el que se está invirtiendo 26,35 millones de euros, avanza a buen ritmo y se van cumpliendo a grandes rasgos las previsiones iniciales de la fase de acometida y entubado. La previsión es tener todo muy avanzado en el 2026.

